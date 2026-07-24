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Dodik uputio saučešće porodici Suzić

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 13:34

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Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog pukovnika Branka Suzića, koji je, kako je istakao, godinama predano radio na unapređenju položaja slijepih i slabovidih lica, zalažući se za njihova prava, dostojanstvo i ravnopravnost.

Dodik je naveo da je sa velikim žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Branka Suzića, nosioca odlikovanja Republike Srpske za vojne zasluge i brojnih drugih društvenih priznanja.

On je istakao da je njegovim odlaskom Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom, profesionalnim angažmanom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag.

"U ovim teškim trenucima, kada je svaka riječ nedovoljna da ublaži bol zbog gubitka voljene osobe, molim vas da primite izraze mog iskrenog saučešća i dubokog saosjećanja. Neka vam uspomena na njegov plemeniti život, ljudskost, čestitost i d‌jela koja je ostavio bude utjeha i snaga da dostojanstveno podnesete ovaj veliki gubitak", naveo je Dodik u telegramu saučešća.

ruza smrt in memoriam

Društvo

Preminuo Branko Suzić

Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u Laktašima u 70. godini.

Biće sahranjen sutra u groblju u Klašnicama u 15.00 časova.

(SRNA)

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Milorad Dodik

Preminuo Branko Suzić

Saučešće

Komentari (3)

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