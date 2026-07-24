Dodik uputio saučešće porodici Suzić

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog pukovnika Branka Suzića, koji je, kako je istakao, godinama predano radio na unapređenju položaja slijepih i slabovidih lica, zalažući se za njihova prava, dostojanstvo i ravnopravnost.
Dodik je naveo da je sa velikim žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Branka Suzića, nosioca odlikovanja Republike Srpske za vojne zasluge i brojnih drugih društvenih priznanja.
On je istakao da je njegovim odlaskom Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom, profesionalnim angažmanom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag.
"U ovim teškim trenucima, kada je svaka riječ nedovoljna da ublaži bol zbog gubitka voljene osobe, molim vas da primite izraze mog iskrenog saučešća i dubokog saosjećanja. Neka vam uspomena na njegov plemeniti život, ljudskost, čestitost i djela koja je ostavio bude utjeha i snaga da dostojanstveno podnesete ovaj veliki gubitak", naveo je Dodik u telegramu saučešća.
Društvo
Preminuo Branko Suzić
Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u Laktašima u 70. godini.
Biće sahranjen sutra u groblju u Klašnicama u 15.00 časova.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h16
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h50
Republika Srpska
20 h0
Najnovije
16
04
15
58
15
47
15
42
15
35
Trenutno na programu