Dodik uputio saučešće porodici Suzić

Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog pukovnika Branka Suzića, koji je, kako je istakao, godinama predano radio na unapređenju položaja slijepih i slabovidih lica, zalažući se za njihova prava, dostojanstvo i ravnopravnost.

Dodik je naveo da je sa velikim žaljenjem primio vijest o smrti pukovnika Branka Suzića, nosioca odlikovanja Republike Srpske za vojne zasluge i brojnih drugih društvenih priznanja.

On je istakao da je njegovim odlaskom Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom, profesionalnim angažmanom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag.

"U ovim teškim trenucima, kada je svaka riječ nedovoljna da ublaži bol zbog gubitka voljene osobe, molim vas da primite izraze mog iskrenog saučešća i dubokog saosjećanja. Neka vam uspomena na njegov plemeniti život, ljudskost, čestitost i d‌jela koja je ostavio bude utjeha i snaga da dostojanstveno podnesete ovaj veliki gubitak", naveo je Dodik u telegramu saučešća.

Društvo Preminuo Branko Suzić

Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u Laktašima u 70. godini.

Biće sahranjen sutra u groblju u Klašnicama u 15.00 časova.

(SRNA)