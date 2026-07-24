Marinko Božović po treći put postao otac: Objavio sliku porodice

Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža i član Predsjedništva SDS po treći put postao je otac.

Kako je objavio na društvenim mrežama, Božovićeva supruga na svijet je donijela kćerku. "Dobro nam došla Anika ljubavi! Moje četiri cure, moj ponos", objavio je Božović na društvenim mrežama. Božović je i kandidovan za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim opštim izborima u oktobru.

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