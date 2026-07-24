Logo

Marinko Božović po treći put postao otac: Objavio sliku porodice

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:53

Komentari:

0
Маринко Божовић по трећи пут постао отац: Објавио слику породице

Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Ilidža i član Predsjedništva SDS po treći put postao je otac.

Kako je objavio na društvenim mrežama, Božovićeva supruga na svijet je donijela kćerku.

"Dobro nam došla Anika ljubavi! Moje četiri cure, moj ponos", objavio je Božović na društvenim mrežama.

Božović je i kandidovan za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim opštim izborima u oktobru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marinko Božović

SDS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Град Бањалука

Društvo

Boračke kategorije u Srpskoj više neće plaćati participaciju

2 h

0
Електрични тротинети БинБин скутер

Društvo

Električni trotineti pod lupom: Zbog nesreća evropske zemlje pooštravaju propise

2 h

1
Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

Društvo

Minić: Sve ima smisla ako je zbog djece i njihove budućnosti

2 h

0
Киша

Društvo

Ovo su prognoze meteorologa: Kakvo vrijeme nas sutra očekuje

4 h

0

  • Najnovije

19

06

Kako će izgledati predstojeći izbori i glasački listići?

18

59

Jeziva saobraćajka na auto-putu: Poginulo dijete u sudaru dva auta!

18

58

Centralne vijesti, 24.07.2026.

18

48

Minić posjetio višečlanu porodicu Pecikoza: Podrška kao veliko ohrabrenje

18

46

EU uvela nove sankcije Iranu: Na crnoj listi pet sudija i ključni čovjek hakerske grupe "Ašijane"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima