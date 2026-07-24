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Djevojku na ulici izujedali dobermani: Drama u Boljevcima

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 19:39

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Дјевојку на улици изуједали добермани: Драма у Бољевцима

U beogradskom naselju Boljevci dogodio se težak incident kada su psi napali i izujedali ženu.

Napad se odigrao u Ulici Mira, u blizini kućnog broja 180, a nesrećna žena je tom prilikom zadobila višestruke ujedne rane po tijelu, saznaje Telegraf.

Sumnja se da su ženu koja ima oko dvadesetak godina napali psi rase doberman. Kako saznaje ovaj portal, žena ima ujede po stomaku, rukama, kukovima i nogama.

Povređenoj ženi se ukazuje neophodna medicinska pomoć, dok se očekuje izlazak nadležnih službi na teren kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja i provjerilo da li su u pitanju vlasnički psi.

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Tagovi :

doberman

Beograd

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