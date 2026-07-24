Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 59. kolu

Loto rezultati 59. kola, koje je izvučeno 24.07.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.

Loto 7/39 rezultati, 59. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.000.000 KM, izvučeni su brojevi: 10, 18, 14, 39, 35, 7, 1.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 59. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.700.000 KM, izvučeni su brojevi: 21, 2, 19, 23, 9, 29, 33.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 59. kolo

Džoker igra u 59. kolu iznosila je 200.000 KM, izvučeni su brojevi: 8, 0, 6, 6, 1, 1.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.