Gužve na više graničnih prelaza

Autor:ATV redakcija
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Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Gradiška/Gornji Varoš, Kostajnica, Gradina i Brod, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
Iz AMS-a napominju da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su duža zadržavanja očekivana.
Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici AMS-a, prenosi Srna
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