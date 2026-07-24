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Gužve na više graničnih prelaza

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:43

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Гранични прелаз Градина
Foto: AMSRS

Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Gradiška/Gornji Varoš, Kostajnica, Gradina i Brod, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz AMS-a napominju da je, s obzirom na sezonu godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su duža zadržavanja očekivana.

Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici AMS-a, prenosi Srna

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Tagovi :

gužve na granici

kolaps

Granični prelaz Gradiška

Stanje na granicama

Kolone vozila

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