Kina: Broj poginulih u klizištu porastao na 14

Broj poginulih u klizištu u gradu Čongking, na jugozapadu Kine, porastao je na 14, javila je Kineska centralna televizija.

U izvještaju se navodi da su ispod ruševina izvučena tijela još troje ljudi.

Prema navodima televizije, misija potrage i spasavanja podrazumijevala je uništavanje velikog kamenja, što je mjera predostrožnosti kada postoji opasnost za spasioce ili rizik od skundarnih prirodnih katastrofa.

Misija potrage i spasavanja i dalje traje.

Kineski mediji objavili su ranije da je u petak, 17. jula, u klizištu poginulo 11 ljudi, prenosi Srna.