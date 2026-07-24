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Kina: Broj poginulih u klizištu porastao na 14

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 19:49

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Превод: **Спасиоци извлаче заробљену жртву из рушевина на мјесту клизишта у округу Пенгшуи, у југозападном дијелу кинеског подручја Чонгћинг, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Broj poginulih u klizištu u gradu Čongking, na jugozapadu Kine, porastao je na 14, javila je Kineska centralna televizija.

U izvještaju se navodi da su ispod ruševina izvučena tijela još troje ljudi.

Prema navodima televizije, misija potrage i spasavanja podrazumijevala je uništavanje velikog kamenja, što je mjera predostrožnosti kada postoji opasnost za spasioce ili rizik od skundarnih prirodnih katastrofa.

Misija potrage i spasavanja i dalje traje.

Kineski mediji objavili su ranije da je u petak, 17. jula, u klizištu poginulo 11 ljudi, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kina

klizište

žrtve

prirodna katastrofa

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