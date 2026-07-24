Kina: Broj poginulih u klizištu porastao na 14

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u klizištu u gradu Čongking, na jugozapadu Kine, porastao je na 14, javila je Kineska centralna televizija.
U izvještaju se navodi da su ispod ruševina izvučena tijela još troje ljudi.
Prema navodima televizije, misija potrage i spasavanja podrazumijevala je uništavanje velikog kamenja, što je mjera predostrožnosti kada postoji opasnost za spasioce ili rizik od skundarnih prirodnih katastrofa.
Misija potrage i spasavanja i dalje traje.
Kineski mediji objavili su ranije da je u petak, 17. jula, u klizištu poginulo 11 ljudi, prenosi Srna.
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