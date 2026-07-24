Kao na frontu: Reporterka se pripremala za javljanje uživo, a onda je eksplodiralo!

Dok se televizijska ekipa pripremala za javljanje uživo iz jugozapadne Francuske, u pozadini se iznenada čula snažna eksplozija, što je pokazalo razmjere požara koji već danima pustoši to područje.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što su dvojica vatrogasaca poginula tokom gašenja požara u blizini aerodroma u Bordou.

WATCH: Canister explodes behind a journalist live on air as firefighters battle the massive Gironde, France, wildfire that has forced more than 40,000 people to evacuate. pic.twitter.com/3w2X7sU5si — Scope Report (@ScopeReport_) July 24, 2026

Francuske vlasti naredile su evakuaciju cijelog poluostrva Kap Fere na obali Atlantika, zbog čega su desetine hiljada ljudi morale napustiti svoje domove i kampove. Dio stanovnika evakuisan je brodovima preko zaliva Arkašon.

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Komandir vatrogasaca Mark Vermelen upozorio je da se vatra širi mnogo agresivnije nego tokom velikih požara 2022. godine, jer je područje sada pogođeno još težom sušom.

„Kad kažem eksplozija (požara), mislim da se nekoliko sati širio brzinom od 800 do 1.000 hektara na sat“, rekao je.

Istovremeno, još jedan veliki požar u francuskoj regiji Landa doveo je do evakuacije više od 23.000 ljudi. U jugozapadnoj Francuskoj do sada su uništene desetine kuća i kampova, a vlasti zasad ne prijavljuju nove ljudske žrtve nakon pogibije dvojice vatrogasaca početkom sedmice.

Požari i u Španiji

Požari haraju i Španijom, gdje je proglašeno nacionalno vanredno stanje nakon što je više od 19.000 ljudi evakuisano iz područja zapadno od Madrida.

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Predsjednica regije Madrid Izabel Dijaz Ajuso požar je opisala kao „najgori u istoriji regije“, upozorivši da se područje suočava sa „savršenom olujom“ visokih temperatura, snažnog vjetra i spajanja više požarnih frontova.

Španski premijer Pedro Sančez stanje je nazvao „dramatičnim“ i pozvao građane na maksimalan oprez.

Pomoć u gašenju

Evropska unija poslala je Francuskoj tri protivpožarna aviona i dva helikoptera kako bi pomogla u gašenju požara, dok su još četiri aviona upućena u Španiju.

Evropa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka od 1980-ih godina. Sve više temperature i dugotrajne suše stvaraju idealne uslove za širenje velikih šumskih požara, upozoravaju stručnjaci.