Sutra je Trojeručica: Molitva pred ovom svetinjom pravoslavlja je simbol nade, iscjeljenja i pomoći

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, jedne od najpoštovanijih i najvoljenijih svetinja u pravoslavnom svijetu.

Malo je ikona koje imaju toliko bogatu istoriju, toliko snažnu simboliku i toliko duboku vezu sa srpskim narodom kao što je upravo Trojeručica.

Ona nije samo umjetničko djelo niti obična ikona. Za vjernike predstavlja simbol Božje pomoći, zaštite i utjehe u najtežim životnim trenucima. Njena priča traje više od hiljadu godina i povezuje Svetog Jovana Damaskina, Svetu Goru, Hilandar i Svetog Savu, zbog čega zauzima posebno mjesto u srpskoj duhovnoj tradiciji.

Mnogi vjeruju da upravo pred ovom ikonom treba izgovoriti najiskrenije molitve onda kada se čini da izlaza nema.

Kako je nastala Trojeručica i otkud treća ruka?

Predanje kaže da je u 8. vijeku veliki hrišćanski teolog Sveti Jovan Damaskin branio poštovanje svetih ikona u vrijeme kada su one bile zabranjivane i uništavane.

Zbog svojih stavova bio je lažno optužen za izdaju. Kao kazna, odsječena mu je desna ruka, kojom je pisao i branio hrišćansku vjeru.

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Te noći, Jovan je uzeo svoju odsječenu šaku, prislonio je uz ruku i satima se molio pred ikonom Presvete Bogorodice, moleći je da ga iscijeli kako bi mogao da nastavi da služi Bogu.

Predanje kaže da se dogodilo čudo.

Kada se probudio, ruka mu je bila potpuno zdrava. Ostao je samo tanak ožiljak kao podsjetnik na ono što se dogodilo.

Iz zahvalnosti, Sveti Jovan je izradio srebrnu ruku i pričvrstio je na ikonu Bogorodice. Upravo zbog tog dara ikona je dobila ime Trojeručica, jer pored dve naslikane ruke Presvete Bogorodice ima i treću, srebrnu.

Kako je Trojeručica stigla do Hilandara

Nakon smrti Svetog Jovana Damaskina ikona je vjekovima čuvana u njegovom manastiru.

Kasnije je, prema predanju, čudesnim putem dospjela na Svetu Goru, gde je stigla u srpski manastir Hilandar, koji su osnovali Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi.

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Od tada Trojeručica postaje najveća svetinja Hilandara i jedan od najprepoznatljivijih simbola srpskog pravoslavlja.

Za ovu ikonu vezuje se još jedno posebno predanje.Kada su se monasi poslije smrti igumana više puta bezuspješno dogovarali ko će biti novi starešina manastira, ujutru su Trojeručicu zatekli na igumanskom mjestu u crkvi. Vraćali su je na njeno mjesto, ali bi se ona, prema predanju, ponovo nalazila na igumanskom tronu.

Monasi su to prihvatili kao znak da je sama Presveta Bogorodica postala igumanija Hilandara.

Zbog toga se i danas smatra da je Trojeručica jedini pravi iguman ovog svetog manastira, dok monasi imaju samo zamenika igumana koji upravlja svakodnevnim životom bratstva.

Za šta se vjernici mole Trojeručici

Pred ovom ikonom vekovima se izgovaraju molitve za zdravlje, mir u porodici i zaštitu djece.

Mnogi joj se obraćaju kada prolaze kroz teške životne periode, kada traže snagu da donesu važnu odluku ili kada se suočavaju sa bolešću, brigama i neizvjesnošću.

Posebno joj se mole ljudi koji rade rukama – ljekari, hirurzi, umetnici, zanatlije, muzičari i svi oni kojima su ruke osnovno sredstvo rada, upravo zbog čuda koje je vezano za iscjeljenje ruke Svetog Jovana Damaskina.

Narod vjeruje da iskrena molitva pred Trojeručicom donosi utjehu, smirenje i nadu, čak i onda kada se čini da rješenja nema.

Običaji koji se poštuju na ovaj praznik

Na praznik Trojeručice u mnogim domovima pali se kandilo ili sveća pred ikonom Presvete Bogorodice, a porodica zajedno izgovara molitvu za zdravlje, slogu i Božji blagoslov.

Vjeruje se da ovaj dan treba provesti u miru, bez svađe, teških riječi i ljutnje. Posebno se preporučuje da se pomirite sa osobom sa kojom ste u sukobu, jer se smatra da je Bogorodica zaštitnica ljubavi, praštanja i porodičnog mira.

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Dobro je učiniti neko dobro djelo – pomoći siromašnima, obići bolesnog ili pružiti podršku nekome kome je potrebna utjeha. U narodu postoji vjerovanje da se svako dobro djelo učinjeno na ovaj praznik višestruko vraća.

Ako ste u mogućnosti, poželjno je otići na svetu liturgiju i pomoliti se pred ikonom Presvete Bogorodice, a oni koji ostaju kod kuće mogu pročitati Bogorodičinu molitvu ili Akatist Presvetoj Bogorodici.

Molitva Presvetoj Bogorodici Trojeručici

"Presveta Vladice Bogorodice Trojeručice, Mati Gospoda našega Isusa Hrista, pogledaj milostivo na mene grešnog i nedostojnog slugu svog. Isprosi mi od Sina Tvoga zdravlje duše i tijela, mir u domu, ljubav među bližnjima, snagu u iskušenjima i vjeru koja neće posustati. Pokrij me svojim svetim omoforom, sačuvaj od svakoga zla i uputi me putem spasenja. Amin."

Za pravoslavne vjernike Trojeručica nije samo uspomena na jedno veliko čudo iz prošlosti. Ona je i danas simbol nade da nijedna molitva izgovorena iskrenim srcem nije uzaludna i podsjetnik da se vjera najviše pokazuje upravo onda kada je čovjeku najteže.

(telegraf)