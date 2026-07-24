Tajanstvena močvara u Srpskoj krije ribu staru 450 miliona godina

U Velinom Selu, u području ušća Drine u Savu, nalazi se posebni rezervat prirode – močvara Gromiželj, izuzetno vrijedno, mistično i atraktivno područje, oaza tišine, legende i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta.

Močvara je elipsastog oblika, nalazi se na riječnoj terasi Save, i povezana je sa starim koritom Drine. Površina zaštićenog područja iznosi 831 hektar, ali je izgradnjom sistema za navodnjavanje u Semberiji močvara znatno smanjena. Najznačajniji dio močvare je Laketića vir, najveće dubine 3,75 metara. Lokalitet se nalazi na oko 80 metara nadmorske visine. Smatra se da močvara nikad nije presušila. Dno je pokriveno debelim slojem živog blata.

Biljni i životinjski svijet najveća su vrijednost ovog područja. Pored klasične hidrofilne vegetacije mogu se izdvojiti močvarna žara, rebratica, močvarna paprat i žuti lokvanj. Faunu kraja pored uobičajenih barskih vrsta krase barska kornjača, eja močvarica, crna roda, crvena čaplja i mala bijela čaplja, piše sajt Upoznaj Srpsku.

Ovaj lokalitet postao je poznat otkrićem ribe mrgude (crnka, latinski Umbra krameri). Pronašao ju je Žarko Vikić i odnio na determinisanje kod poznatog biologa, prof. dr Milenka Ćurčića, koji je odmah shvatio o kakvom se otkriću radi. Ova vrsta riba (dužine 5-10 centimetara) stara je oko 450 miliona godina. Smatralo se da je izumrla na ovim prostorima. Endemska je, rijetka i veoma ugrožena vrsta (nalazi se na Crvenoj listi ugroženih vrsta). Otkrivena je i u Zasavici kod Sremske Mitrovice. Gromiželj se sada smatra najvećim staništem ove vrste u Evropi!

Tajanstvenosti močvare doprinose brojne narodne legende: o velikoj zmiji, potopljenom selu bezbožnika, nestalim svatovima, potopljenom blagu i mašini za pravljenje novca... Ko bi rekao da Semberija može biti ovako tajanstvena?