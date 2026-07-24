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Jedan znak očekuje putovanje i puno zabave ovog vikenda

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 22:21

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У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.
Foto: pexels/Zoe Jackson

Strijelac ulazi u ovaj ljetnji vikend od 24. do 26. jula sa nevjerovatnom dozom energije koju će biti teško zadržati unutar četiri zida.

Vaš prirodni optimizam biće na vrhuncu već u petak uveče, kada ćete osjetiti snažnu potrebu da pobjegnete od svakodnevice.

Ovo nije vrijeme za duboku analizu ili dugoročno planiranje, već za prepuštanje trenutku i onome što vam srce govori. Već u subotu ujutru mogli biste dobiti neočekivanu poruku od starog prijatelja koga niste vidjeli godinama, što bi moglo rezultirati spontanim sastankom uz kafu koji će trajati satima. Ipak, pazite na svoje finansije; vaša velikodušna ruka i želja da počastite cijelu grupu mogli bi dovesti do neplaniranog troška koji će vas malo zabrinuti u nedjelju uveče.

Vjetar u leđa i neistraženi putevi

Kao pravi Strijelac, vjerovatno ćete subotu provesti na točkovima. Bez obzira da li planirate putovanje na more ili samo kratak izlet u prirodu, put će vam pružiti preko potreban osjećaj slobode. Budite oprezni u saobraćaju na putu, ne zbog vašeg nedostatka koncentracije, već zbog nervoze drugih.

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Oko podneva, na mjestu gdje to najmanje očekujete, mogli biste čuti važne vijesti vezane za projekat za koji ste mislili da je završen. To će vam dati dodatni podsticaj i potvrditi da se vaša direktnost i iskrenost uvijek isplate na kraju. Ne oklevajte da pitate za pravac ako se izgubite, jer bi upravo taj razgovor sa strancem mogao da otvori vrata zanimljivom poznanstvu koje će promijeniti vašu perspektivu na neka životna pitanja.

Iskre ljubavi i večernja magija

Nedjelja je rezervisana za emocije i opuštanje u dobrom društvu. Ako ste u vezi, vaš partner će cjeniti vašu inicijativu da uradite nešto sasvim drugačije, poput noćnog plivanja ili posmatranja zvijezda uz čašu vina. Slobodni pripadnici znaka Strijelca mogli bi se naći u situaciji u kojoj će se slučajni susret u komšijskom kafiću pretvoriti u nešto mnogo ozbiljnije. Hemija će biti opipljiva, a vaša sposobnost da svaku situaciju pretvorite u šalu biće vaš glavni adut.

Iako ste po prirodi slobodnog duha, ovaj vikend bi vas mogao natjerati da poželite da ostanete u blizini nekoga malo duže nego obično. Uživajte u svakom trenutku i ne dozvolite da vam manje organizacione prepreke pokvare raspoloženje, koje je, bez sumnje, ovog puta nepobedivo.

(indeks)

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