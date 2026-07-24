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Avgust donosi uspjeh: Novac, prilike i veliki preokreti za četiri znaka

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ATV redakcija
24.07.2026 10:35

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Foto: pexels/Willfried Wende

Avgust će za četiri horoskopska znaka donijeti mnogo razloga za zadovoljstvo. Prema astrološkim prognozama, upravo Ovna, Lava, Škorpiju i Jarca očekuju povoljne poslovne prilike, finansijski napredak i važne životne promjene.

Prva polovina mjeseca pokrenuće situacije koje su dugo bile u zastoju, dok bi druga mogla donijeti nove izvore prihoda, uspješne pregovore i odgovore koje su dugo čekali.

Ovan: Neočekivana poruka otvara nova vrata

Ovnovi će u avgustu konačno uhvatiti ritam koji im je nedostajao proteklih mjeseci. Razgovor sa starim poznanikom sredinom mjeseca mogao bi otvoriti priliku o kojoj nisu ni razmišljali.

Ponuda stiže neformalnim putem, zbog čega treba biti oprezan i ne prihvatati prvi prijedlog bez pregovora.

Druga polovina avgusta donosi mogućnost da pregovarate iz mnogo bolje pozicije nego ranije. Ipak, planove je najbolje zadržati za sebe jer neko iz okruženja možda nema iskrene namjere.

Lav: Trud konačno dolazi na naplatu

Lavovima avgust donosi nagradu za višemjesečni trud i strpljenje.

Posao koji su dugo obavljali bez velike pažnje okoline mogao bi konačno biti prepoznat, a uz priznanje stižu i finansijske koristi. Novac bi mogao doći iz dva različita izvora, od kojih će jedan biti potpuno neočekivan.

Osobe koje su ih ranije potcjenjivale sada bi mogle tražiti pomoć ili savjet.

Škorpija: Jedna odluka mijenja budućnost

Škorpije će osjetiti da se odnosi s partnerom, porodicom i na poslu postepeno stabilizuju.

Razgovor koji su dugo odlagali mogao bi donijeti olakšanje i pomoći im da lakše odluče o važnim životnim pitanjima, poput promjene posla, preseljenja ili emotivne veze.

Krajem mjeseca stiže i finansijska ponuda koja na prvi pogled možda neće d‌jelovati spektakularno, ali bi dugoročno mogla biti veoma vrijedna.

Jarac: Vrijeme je da povjerujete sebi

Jarčevi će tokom avgusta steći više samopouzdanja i prestati da sumnjaju u sopstvene odluke.

Kreativni ili poslovni projekat koji su dugo odlagali mogao bi dobiti finansijsku podršku, dok će jedna osoba iz prošlosti ispuniti obećanje ili vratiti dug.

Najveći izazov za Jarčeve neće biti prepreke, već sumnja u dobre vijesti koje im dolaze.

Zašto su baš ova četiri znaka među srećnicima?

Astrolozi smatraju da se tokom avgusta Ovnu, Lavu, Škorpiji i Jarcu otvaraju prilike koje su dugo čekali.

Period neizvjesnosti polako ostaje iza njih, a trud uložen prethodnih mjeseci počinje da daje konkretne rezultate. Za mnoge pripadnike ovih znakova upravo avgust mogao bi označiti početak uspješnijeg i stabilnijeg životnog perioda, prenosi Krstarica.

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