Bazar i izložba meda u okviru "Modričkog ljeta"

U okviru manifestacije "Modričko ljeto" večeras je na Trgu Milana Jelića u Modriči održan bazar i izložba meda i pčelinjih proizvoda.

Pčelinje proizvode izložilo je deset pčelara iz Bijeljine, Petrova i Modriče, a na 12 štandova ručne radove su izložile žene iz Modriče i Osječana kod Doboja.

Direktor Turističke Organizacije Modriče Jelena Stojić navela je da je manifestacija okupila mnogobrojene posjetioce, te da su zadovoljni brojem učesnika.

Predsjednik lokalnog Udruženja pčelara "Bagrem" Jovo Mišić rekao je novinarima da imaju oko 100 članova, sa oko 5.000 pčelinjih društava.

Mišić je naglasio da su pčelari zadovoljni ovogodišnjim prinosom, koji iznosi oko 15 do 20 kilograma po pčelinjoj zajednici.

Zamjenik načelnika Opštine Modriča Tamara Evđić rekla je da lokalna zajednica podržava organizaciju ovakvih događaja, s ciljem promocije zdravih proizvoda i domaće radinosti, prenosi Srna.