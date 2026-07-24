Minić posjetio višečlanu porodicu Pecikoza: Podrška kao veliko ohrabrenje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas višečlanu porodicu Pecikoza u naselju Kosovo Polje kod Višegrada.

Posjeta je upriličena povodom nedavnog rođenja šestog djeteta u ovoj porodici, djevojčice Sofije.

Otac šestoro djece Slavko Pecikoza zahvalio je institucijama Republike Srpske, lokalnoj zajednici i preduzeću "Hidroelektrane na Drini" na podršci koju pružaju njegovoj porodici.

Pecikoza je rekao da podrška koju dobijaju kao višečlana porodica predstavlja veliko ohrabrenje.

On je naveo da sa suprugom ima četiri sina i dvije kćerke, od kojih je najmlađa Sofija tek rođena.

"Najstariji sin je rođen 2011. godine, četvoro djece su školarci, starija kćerka ima četiri i po godine, a Sofija je tek rođena", rekao je Pecikoza.

Pecikoza je zaposlen kao vozač u "Hidroelektranama na Drini", dok je njegova supruga posvećena brizi i vaspitanju šestoro djece, prenosi Srna