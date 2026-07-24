Pirlo je novi selektor Italije

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski savez Italije i Pirlo postigli su dogovor nakon što je Gvardiola odbio taj posao
Italijanski fudbalski savez postigao je dogovor s Andreom Pirlom da vodi reprezentaciju Italije u naredne četiri godine, javio je Rojters pozivajući se na La Republiku.
Pirlo, koji se smatra jednim od najvećih veznih igrača u historiji, osvojio je Svjetsko prvenstvo 2006. godine s Italijom i igrao je u impresivnoj klupskoj karijeri za Juventus, Milan i Inter.
Pirlo bio je trener Juventus tokom sezone 2020/21, vodeći torinski klub do osvajanja titula Kupa i Superkupa Italije.
Dogovor je postignut nekoliko sati nakon što je bivši menadžer Mančester Sitija i Barselone Pep Gvardiola odbio ponudu da preuzme Italiju.
Italija traži novog selektora otkako je Genaro Gatuso odstupio u aprilu nakon što se četverostruki svjetski prvaci nisu uspjeli kvalifikovati za treće uzastopno finale Svjetskog prvenstva, prenosi Avaz
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