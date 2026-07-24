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Nova mjera u Laktašima: Besplatne građevinske dozvole za mlade bračne parove

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ATV redakcija
24.07.2026 20:45

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Нова мјера у Лакташима: Бесплатне грађевинске дозволе за младе брачне парове
Foto: Unsplash

Mladi bračni parovi u Laktašima uskoro će imati značajno manji trošak prilikom izgradnje porodične kuće.

Odbornici Skupštine Grada Laktaši na 16. redovnoj sjednici juče su usvojili odluku kojom se bračni parovi do 35 godina starosti u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova građevinske dozvole za izgradnju kuće površine do 100 kvadratnih metara.

Kako je istakao gradonačelnik Miroslav Bojić, riječ je o jednoj od najznačajnijih mjera namijenjenih mladima, ali i podrška njihovom ostanku u Laktašima i zasnivanju porodice.

Pravo na ovu pogodnost imaće mladi bračni parovi sa prebivalištem na području grada Laktaši, bez obzira na zonu gradnje. Ukoliko planirani stambeni objekat bude veći od 100 kvadratnih metara, investitori će plaćati samo razliku za kvadraturu iznad propisanog limita.

Bojić je naglasio da ova mjera predstavlja konkretnu podršku mladim porodicama u rješavanju stambenog pitanja te da je dio kontinuiranih aktivnosti Gradske uprave usmjerenih na stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

Grad Laktaši usvajanjem ove odluke nastavlja provođenje pronatalitetnih i razvojnih mjera, podstičući mlade da ostanu u svom gradu, grade porodične domove i doprinesu demografskom razvoju lokalne zajednice, piše Glas Srpske.

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Tagovi :

Laktaši

građevinske dozvole

mladi bračni parovi

Miroslav Bojić

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