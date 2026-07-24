Poginuo radnik na stadionu "Kamp Nou" u Barseloni

Velika tragedija dogodila se u petak na gradilištu stadiona "Kamp Nou", gdje su u toku završni radovi na rekonstrukciji doma Barselone. Kako prenose španski mediji, jedan radnik star 54 godine izgubio je život nakon teške nesreće koja se dogodila tokom izvođenja građevinskih radova na kultnom stadionu.

Prema informacijama portala ""elcaso.com"", nesrećni muškarac zadobio je snažan udarac u glavu iz za sada neutvrđenih razloga. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći, koje su pokušale da ga reanimiraju, ali uprkos svim naporima nisu uspjele da mu spasu život.

Iako prve informacije ukazuju na to da je riječ o nesreći na radu, nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

Prve pretpostavke govore da je radnika najvjerovatnije udarila druga dizalica koja se u tom trenutku nalazila na gradilištu, ali zvanična potvrda te informacije još nije stigla. Istražitelji će saslušati sve svjedoke i pregledati dostupne snimke i dokumentaciju kako bi utvrdili tačan uzrok smrtonosne nesreće.

Za sada nisu saopšteni identitet stradalog radnika, njegova nacionalnost, niti naziv kompanije za koju je bio angažovan. Takođe, nije poznato ni ko je upravljao drugom dizalicom u trenutku nesreće.

Podsjetimo, Barselona se sredinom prošle sezone vratila na renovirani "Kamp Nou" i ponovo počela da igra utakmice pred svojim navijačima, ali radovi na modernizaciji jednog od najpoznatijih stadiona svijeta i dalje nisu u potpunosti završeni, prenosi Telegraf.