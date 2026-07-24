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Francusko tužilaštvo o smrti Epstinovog saradnika: Nema tragova nasilja

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 21:05

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Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља
Foto: Tanjug/AP/Jon Elswick

Francusko tužilaštvo saopštilo je u petak da obdukcija tijela modnog agenta Danijela Sijada nije otkrila nikakve znake nasilja. Sijad, koji je bio povezan sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, pronađen je mrtav 20. jula u svom domu u Kolombu, blizu Pariza, javlja Rojters .

Rezultati obdukcije

Tužilaštvo Nantera saopštilo je da na tijelu nisu pronađeni tragovi nedavnog nasilja koji bi se mogli povezati sa smrću. Obdukcija je obavljena 23. jula, ali nije utvrđen direktan uzrok smrti. Međutim, pregled je otkrio pogoršanje zdravstvenog stanja i tragove prethodnog srčanog udara. Još uvijek se čekaju rezultati toksikoloških i patoloških analiza kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Istraga i veza sa Epstinom

Ime Danijela Sijada pojavljuje se skoro 2.000 puta u dokumentima o Epštajnu koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. To je navelo francuske istražitelje da ga stave pod nadzor u okviru istrage o trgovini ljudima i poreskim prevarama, ali nije bilo dovoljno dokaza za njegovo hapšenje. Sam Sijad je u maju rekao televiziji BFM da je njegov odnos sa Epštajnom bio isključivo poslovne prirode.

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Njegova advokatica, Menja Arab-Tigrin, izjavila je ove nedjelje da istražitelji nisu pronašli dokaze koji bi opravdali hapšenje. Prema njenim riječima, ovo potvrđuje da ni tužilaštvo ni policija nisu zaključili da je Sijad počinio zločin.

Smrti među kolegama

Sijad je drugi čovjek iz Epštajnovog kruga koji je umro u Francuskoj. Prije njega, modni agent Žan-Lik Brunel je pronađen obješen u zatvorskoj ćeliji 2022. godine. Brunel je proveo 14 mjeseci u pritvoru zbog optužbi za silovanje i seksualno uznemiravanje maloljetnika, što je on negirao tokom suđenja.

Džefri Epštajn je sam umro u zatvoru 2019. godine, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

(indeks)

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Džefri Epstin

Epstinova smrt

Francuska

Danijel Sijad

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