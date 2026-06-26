Otvorena istraga o postupanju policije nakon smrti Epstinove žrtve

Zapadnoaustralijska policija će ispitati okolnosti smrti Virdžinije Đufre nakon što je njena porodica optužila policajce za „sistemske propuste“. Đufre, poznata kao jedna od žrtava pokojnog finansijera i osuđenog pedofila Džefrija Epštajna, oduzela je sebi život u 41. godini u aprilu 2025. godine na svojoj farmi u Nirgabiju, sjeverno od Perta, izvještava „Telegraf“ .

Policijska istraga i reakcije

Njen brat i snaja, Skaj i Amanda Roberts, pozvali su na policijsku i mrtvozornikovu istragu o postupanju nadležnih službi u vezi sa sporom oko porodičnog nasilja koji je prethodio njenoj smrti.

Komesar policije Zapadne Australije, pukovnik Blanč, potvrdio je tokom saslušanja u državnom parlamentu u srijedu da tim za nasilje u porodici preispituje svaku interakciju između Đufre i policajaca. Blanč je dodao da bi državni mrtvozornik i ombudsman mogli da pokrenu odvojene istrage kada porodica podnese formalni zahtjev.

„Želim da budem siguran da svoj posao obavljamo kako treba“, rekao je Blanš novinarima ispred parlamenta. „Mnogo ulažemo u obuku naših policajaca, imamo kamere na tijelu, tako da naše istrage mogu biti prilično temeljne.“

Porodične optužbe

Skaj i Amanda Roberts su za ABC radio u Pertu rekli da je porodica prihvatila da je uzrok smrti samoubistvo. Međutim, napomenuli su da je ostalo mnogo neodgovorenih pitanja o događajima koji su doveli do tragične odluke, posebno kako je policija reagovala na njene prijave o porodičnom nasilju.

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„Vjerujem da bi Virdžinija još uvijek bila živa da je policija sprovela temeljnu istragu“, rekao je Roberts. „Šta treba da se desi da bi se ovo shvatilo ozbiljno?“ Njegova supruga Amanda dodala je: „Mnogo toga se dogodilo prije nego što je Virdžinija donijela tu konačnu odluku i trebalo bi da postoji opsežna dokumentacija o tome. Gdje je sistem zakazao? Šta smo propustili?“

Porodica je, zajedno sa 16 stručnjaka za nasilje u porodici, poslala pismo mrtvozorniku Zapadne Australije, Ros Foljani, zahtevajući istragu o smrti Virdžinije Đufre.

„Virdžinija Đufre je veći dio svog odraslog života provela hrabro tražeći odgovornost za zlostavljanje koje je pretrpjela, preuzimajući značajan lični rizik kako bi razotkrila mrežu eksploatacije i time pomogla u zaštiti drugih žena“, navodi se u pismu koje su potpisali profesori sa vodećih australijskih univerziteta.

„Bila bi ogromna nepravda ako se pitanje da li su je sistemi iznevjerili u posljednjim mjesecima njenog života ne ispita sa jednakom temeljnošću.“

Poslednji mjeseci života i sukob sa suprugom

U vreme smrti, Đufre je živjela u Nirgabiju nakon što se iselila iz porodične kuće u Pertu zbog spora sa otuđenim suprugom Robertom, koji je podnio zahtjev za razvod nakon 22 godine braka. Tvrdila je da je njen suprug postao „emocionalno i fizički kontrolišući“ i da je bila primorana da živi odvojeno od svoje troje djece.

Međutim, sud je odobrio Robertu Đufreu privremeno starateljstvo i izdao šestomjesečnu zabranu prilaska protiv Virdžinije. Ona je potom optužena za kršenje te zabrane, prema sudskim zapisima.

Manje od mjesec dana prije smrti, Đufre je objavila fotografije svog izmučenog lica na društvenim mrežama, rekavši da joj je ostalo još četiri dana života nakon što je pretrpjela otkazivanje bubrega i povredila se u nesreći u Nirgabiju.

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Lokalna policija i stanovnici potvrdili su za „Telegraf“ da je došlo do „manjeg“ sudara između školskog autobusa i automobila, ali da nemaju saznanja o ozbiljnoj nesreći sa povređenima.

Njen brat je potom izrazio sumnju da povrede koje je zadobila nisu isključivo posljedica saobraćajne nesreće. Kasnije je njen tim za odnose s javnošću tvrdio da je Đufre hospitalizovana u januaru nakon što ju je napao suprug.

Istorija prijava nasilja

Nije bio prvi put da je Đufre optužena za nasilje od strane svog muža. Nedavno objavljeni dokumenti iz „Epštajnovih dosijea“ otkrili su da je policija pozvana u kuću para u Koloradu u martu 2015. godine.

Prema policijskom izvještaju kancelarije šerifa okruga Frimont, Đufre je rekla policajcima da ju je muž više puta udarao u lice dok je pokušavala da ga spriječi da povredi njihovog haskija. Zamjenik šerifa Brodi Koh je primjetio modrice na njenom licu, crvene tragove blizu ključne kosti i krv na njenom džemperu.

Đufre je takođe tvrdila da je njen muž zgrabio poluautomatski pištolj kalibra 9 mm, „uvježbao ga i stavio u usta“. „Virdžinija je izjavila da je Robert nekoliko puta pokušao da je natera da povuče obarač“, navodi se u šerifovim bilješkama. Gospodin Đufre je ranije odbio da komentariše optužbe za nasilje u porodici.

(indeks)