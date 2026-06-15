Bivša žena Bila Gejtsa: Imala sam noćne more nakon susreta sa Epstinom

Bil Gejts i njegova bivša supruga Melinda Frenč Gejts ponovo su se našli u centru pažnje zbog Gejtsovih veza sa Džefrijem Epštajnom. Dok je suosnivač Majkrosofta ove nedjelje odgovarao na pitanja pred Kongresom o svojim kontaktima sa osuđenim seksualnim prestupnikom, Melinda je u novom intervjuu govorila o nelagodnosti koju je osjećala prema Epštajnu od prvog susreta, piše CNN .

„Osjećao sam da je zao“

U intervjuu za Gardijan objavljenom u subotu, Melinda Frenč Gejts, filantropkinja koja se razvela od Gejtsa 2021. godine, rekla je da je imala noćne more nakon što je samo jednom srela Epštajna. Rekla je da ju je razgovor o njemu toliko uznemirio da je skoro prekinula intervju.

„Da li ste ikada bili u blizini nekoga za koga jednostavno znate da je zao?“ Frenč Gejts se prisetila svog prvog utiska o Epštajnu. Navodno je rekla novinaru da joj je „srce počelo jako brzo da kuca“. „Moramo da slušamo šta nam naša osjećanja govore o ljudima“, dodala je. „Završila sam. Ne mogu više da odgovaram na pitanja.“

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Frenč Gejts, koja je Epštajna nazvala „odvratnim ljudskim bićem i užasnim čovjekom“, priznala je da je osjetila duboku fizičku odbojnost kada su je pitali o njemu. Pozvala je na veću transparentnost kako bi se osigurala pravda za sve Epštajnove žrtve, naglašavajući: „Pravosudni sistem nije uradio svoj posao. Nije uradio svoj posao. Tačka.“

Gejtsovo svjedočenje: Epštajn je pokušao da me ucjenjuje

Njen intervju je objavljen samo nekoliko dana nakon što je njen bivši muž satima svjedočio iza zatvorenih vrata pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma na Kapitol Hilu.

Svjedočenje je uslijedilo nakon objavljivanja Epštajnovih dokumenata ranije ove godine, što je pokrenulo nova pitanja o njegovim vezama sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom. Dokumenti su otkrili niz ozbiljnih, neproverenih optužbi, kao i detaljniju filantropsku saradnju između Gejtsa i Epštajna nego što se ranije znalo.

Gejts se sastao sa Epštajnom 2011. godine i svjedočio je da se nada da će pokojni osuđeni seksualni prestupnik moći da prikupi milijarde dolara za globalno zdravstvo. Rekao je zamjenicima da nije imao saznanja o Epštajnovim zločinima i da je Epštajn pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu - uključujući bračnu nevjerstvo - kako bi ga prisilio da nastavi kontakt nakon što su raskinuli.

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„Saznao sam da je Epštajn dobio osjetljive informacije o mom privatnom životu, uključujući i činjenicu da sam bio nevjeran u braku. Ove afere nisu imale nikakve veze sa mojim kontaktima sa Epštajnom, ali su bile bolne za moju porodicu“, svjedočio je Gejts u srijedu, prema njegovim pripremljenim izjavama.

Gejts je opisao svoje kontakte sa Epštajnom kao „ograničene“ i svjedočio je da su potpuno prekinuti u decembru 2014. Ipak, sastanak sa Epštajnom je bio „ozbiljna greška u procjeni“ sa njegove strane, rekao je zakonodavcima.

„Kao što javnost sada može da vidi iz objavljenih dokumenata, Epštajn je pokušao da iskoristi informacije o mojoj nevjernosti, zajedno sa brojnim lažima, da me natjera da obnovim kontakt sa njim. U tome nije uspeo, ali to pokazuje kako je pokušao da iskoristi naše kontakte za svoje ciljeve. Nikada nisam trebalo da se sastanem sa Epštajnom“, rekao je Gejts, prema pripremljenim izjavama.

(indeks)