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U plamenu jedna od najljepših pravoslavnih svetinja

Autor:

ATV
15.06.2026 07:20

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пламен пожар Кијев црква
Foto: Tanjug/AP Photo/Danylo Antoniuk

Plamenovi kuljaju iz Kijevsko-pečerske lavre, koja se nalazi na listi UNESKO-a i čiji korijeni sežu gotovo 1.000 godina unazad.

Na snimcima, koji se dijele društvenim mrežama, vide se plamenovi koji kuljaju iz Kijevsko-pečerske lavre, koja se nalazi na listi UNESKO-a i čiji korijeni sežu gotovo 1.000 godina unazad.

Vatrogasci su se borili sa vatrom ispod kula i kupola Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u okviru kompleksa, pokazuju fotografije koje je objavila ukrajinska služba za vanredne situacije.

Oštećen Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice

Mitropolit kijevski i cijele Ukrajine Epifanije pozvao je na "molitve za spas svetinje od uništenja", navodi se u saopštenju.

Zašto je Kijevsko-pečerska lavra važna za Ukrajinu

Manastir Kijevsko-pečerska lavra nalazi se na UNESKO-voj Listi svjetske baštine. Godine 2023. dodat je na Listu ugrožene svjetske baštine "zbog prijetnje od uništenja u ruskoj ofanzivi".

Osnovan u 11. vijeku i sačinjen od složene mreže nadzemnih i podzemnih crkava, predstavlja značajan duhovni i kulturni centar za mnoge Ukrajince, kao i važno hodočasničko mjesto.

U svom opisu UNESKO ovaj kompleks naziva "remek-djelom ukrajinske umjetnosti".

Tokom vijekova, u pećinama su sahranjivane mošti svetitelja, navodi UNESKO, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Ukrajina

Kijev

Kijevska-pečerska lavra

Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice

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