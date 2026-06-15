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Cijene nafte pale odmah nakon što su SAD i Iran postigle sporazum

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ATV
15.06.2026 06:50

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Цијене нафте пале одмах након што су САД и Иран постигле споразум
Foto: Tanjug/AP/Damian Dovarganes

Cijene nafte pale su odmah nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da je postignut sporazum s Iranom, a što su potvrdile i bliskoistočne zemlje.

Cijene sirove nafte Brent u ned‌jelju su pale za 3,9 odsto na oko 84 dolara po barelu, a cijena američke sirove nafte pala je za 4,8 odsto na oko 81 dolar po barelu.

Ako se nafta stabilizuje na tom nivou, to će biti najniža cijena sirove nafte od 4. marta kada je rat počeo.

U iščekivanju postizanja okvirnog sporazuma ovog vikenda, cijena nafte se u petak spustila ispod 90 dolara po barelu prvi put od prve sedmice rata. Ipak, pred njom je dug put da se vrati i utvrdi na nivo ispod 70 dolara, koliko je bila prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara.

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Kako bi se tržište ustabililo biće potrebno da Hormuški moreuz bude odblokiran, razminiran i da brodovi budu slobodni ulaziti i izlaziti. Takođe, Bliski istok mora nastaviti proizvoditi naftu, rezerve se moraju popuniti, a infrastruktura popraviti.

Analitičari nafte uglavnom vjeruju da će cijene nafte ostati povišene još neko vrijeme, iako prvobitno može doći do pada na svjetskom nivou.

(Kliks)

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Iran

Hormuški moreuz

cijene nafte

Amerika

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