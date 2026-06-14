Bejrut u plamenu, Teheran prijeti: "Stiže osveta"

Predsjednik odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi izjavio je danas da "stiže snažan odgovor" na današnji izraelski vazdušni napad na libanski glavni grad Bejrut.

"Današnji zločin cionističkog režima u naselju Dahije u Bejrutu, još jednom je dokazao da su SAD slabe i bez kredibiliteta, jer nisu ni sposobne da kontrolišu ovaj nelegitimni režim. Stiže snažan odgovor", napisao je Azizi na mreži X.

U međuvremenu, proiranski militantni pokret Hezbolah lansirao je danas iz Libana raketu i dronove koji su eksplodirali na sjeveru Izraela, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

U saopštenju IDF navodi da je raketa Hezbolaha pogodila teren blizu naselja Neot Mordehaj, blizu Kirjat Šmone na severu Izraela, prenosi Tajms of Izrael.

Podsjetimo, najmanje pet osoba poginulo je danas, a 18 je ranjeno u odvojenim napadima Izraela na Bejrut i više lokacija u južnom Libanu, a kako se navodi u zajedničkom saopštenju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca, gađani su ciljevi libanskog militantnog pokreta Hezbolaha u južnim predgrađima libanskog glavnog grada.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je sporazum između Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba i dalje na putu da bude potpisan uprkos izraelskom napadu na Bejrut i najavama Irana da će odgovoriti na taj potez, prenosi Tanjug.