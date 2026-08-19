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Intervenisla Hitna pomoć! Automobil se zabio u drvo kod Merkatora u Banjaluci

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 21:53

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Интервенисла Хитна помоћ! Аутомобил се забио у дрво код Меркатора у Бањалуци
Foto: BL-portal

Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u kružnoj raskrsnici kod Merkatora, u blizini Kampusa u Banjaluci, gd‌je je automobil završio van kolovoza i udario u drvo.

Prema fotografijama sa mjesta događaja, vozilo je nakon nezgode ostalo na zelenoj površini, uz drvo, dok je na automobilu vidljiva materijalna šteta. Na licu mjesta nalazi se više građana, a prema dostupnim informacijama intervenisala je i Hitna pomoć.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povrijeđenih, kao ni o okolnostima koje su dovele do slijetanja vozila sa kolovoza, piše BL-portal.

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Nezgoda se dogodila na frekventnoj saobraćajnici, pa je u ovom dijelu Banjaluke trenutno potrebno voziti oprezno i računati na usporeno odvijanje saobraćaja.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnih informacija nadležnih službi.

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Banjaluka

Merkator Banjaluka

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