Intervenisla Hitna pomoć! Automobil se zabio u drvo kod Merkatora u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u kružnoj raskrsnici kod Merkatora, u blizini Kampusa u Banjaluci, gdje je automobil završio van kolovoza i udario u drvo.
Prema fotografijama sa mjesta događaja, vozilo je nakon nezgode ostalo na zelenoj površini, uz drvo, dok je na automobilu vidljiva materijalna šteta. Na licu mjesta nalazi se više građana, a prema dostupnim informacijama intervenisala je i Hitna pomoć.
Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povrijeđenih, kao ni o okolnostima koje su dovele do slijetanja vozila sa kolovoza, piše BL-portal.
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Nezgoda se dogodila na frekventnoj saobraćajnici, pa je u ovom dijelu Banjaluke trenutno potrebno voziti oprezno i računati na usporeno odvijanje saobraćaja.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja i zvaničnih informacija nadležnih službi.
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