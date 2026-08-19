Logo

Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:30

Komentari:

0
Судија држи чекић у судници

Kantonalni sud u Zenici prvostepeno je na 15 godina zatvora osudio muškarca H. R. zbog ubistva komšije u Zavidovićima, saopšteno je iz Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Osuđeni je 22. januara 2025. godine u dvorištu prvog komšije čiji su inicijala H. S, nakon kraće prepirke, izvadio pištolj i u njega ispalio najmanje četiri metka.

паркинг бањалука

Banja Luka

Platiti parking u Banjaluci ili ne: Advokat ima tri prijedloga

Usljed zadobijenih povreda H. S. je preminuo 17. februara iste godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.

Na ovu presudu postoji pravo žalbe.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zenica

Ubistvo

presuda

Zavidovići

Komentari (0)

Pročitajte više

У току је свечана сједница Скупштине града Требиње, којој присуствује и премијер Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske

29 min

5
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

''Oman napravio previše ustupaka u pregovorima sa Iranom''

33 min

0
НАТО војници на вјежби у Румунији

Svijet

NATO zaprijetio: Uradićemo sve što treba

46 min

0
Литија око Храма Преображења Господњег у Пофалићима.

Gradovi i opštine

Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu obilježio krsnu slavu

46 min

0

Više iz rubrike

Драма у БиХ: Власник тврди да му је наоружани двојац отео покретни фаст фуд

Hronika

Drama u BiH: Vlasnik tvrdi da mu je naoružani dvojac oteo pokretni fast fud

1 h

0
Младићи ухапшени због напад на пумпи у Шамцу, жртву држали мимо његове воље

Hronika

Mladići uhapšeni zbog napad na pumpi u Šamcu, žrtvu držali mimo njegove volje

1 h

0
Приједорчанин ухапшен након пуцњаве, одузета му бомба и муниција

Hronika

Prijedorčanin uhapšen nakon pucnjave, oduzeta mu bomba i municija

1 h

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Hronika

Taksirao u Sarajevu bez vozačke dozvole, bio pozitivan na kokain i kanabis

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

33

Luka Dončić napušta Lejkerse?

14

30

Lisice okupirale banjalučko naselje, mještani u strahu

14

30

Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora

14

20

Kraj avgusta donosi veliku sreću za ova tri znaka

14

11

Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima