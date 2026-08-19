Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora

Autor:ATV redakcija
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Kantonalni sud u Zenici prvostepeno je na 15 godina zatvora osudio muškarca H. R. zbog ubistva komšije u Zavidovićima, saopšteno je iz Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.
Osuđeni je 22. januara 2025. godine u dvorištu prvog komšije čiji su inicijala H. S, nakon kraće prepirke, izvadio pištolj i u njega ispalio najmanje četiri metka.
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Usljed zadobijenih povreda H. S. je preminuo 17. februara iste godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.
Na ovu presudu postoji pravo žalbe.
(Srna)
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