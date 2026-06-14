"Ona je poklon": Najjeziviji detalji - kako je Epstin koristio veze u svijetu mode!

U imejlu za imejlom, modeling skauti u globalnoj potrazi za talentima dijelili su novosti sa neočekivanim dopisnikom: Džefrijem Epštajnom, osuđenim seksualnim prestupnikom bez zvanične uloge u industriji.

Jedan skaut se hvalio perspektivnom manekenkom kao "slatkom Francuskinjom“ koja bi „bila srećna da vas upozna“ i opisao kako će grupa potencijalnih modela iz Skandinavije od 16 i 17 godina „biti spremna za sljedeću godinu“.

Drugi skaut je hvalio 19-godišnju Ruskinju koja je "spremna za putovanje“, dok je drugi hvalio mladu manekenku kao "najbolju djevojku“.

"Ona je poklon koji sam planirao da vam dam“, napisao je skaut.

Ti profesionalci nisu bili jedini u zagrljaju osramoćenog finansijera.

Pregled CNN-a o gomili dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD otkriva nove detalje o dubini veza između Epštajna i insajdera iz industrije modeliranja, uključujući rukovodioce agencija, administratore i skaute.

Zapisi pokazuju simbiozu između seksualnog prestupnika i nekih u globalnoj industriji mode, pri čemu je Epštajn obezbjeđivao novac, profesionalne veze i pomoć oko američkih viza, dok su mu profesionalni modeli omogućavali pristup mladim, stranim ženama – od kojih mnoge sada kažu da ih je seksualno zlostavljao.

Čak i nakon Epštajnove osude za seksualne prestupe 2008. godine, insajderi iz svijeta modelinga nastavili su da pokušavaju da pokrenu poslovne poduhvate sa njim, pozivali su ga na modne događaje i dozvoljavali mu da se povezuje sa njihovim kompanijama, dajući Epštajnu auru rukovodioca koji može da napravi ili uništi karijere modela koje je koristio.

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CNN je pregledao imejlove koji pokazuju da je najmanje šest ličnosti iz industrije više puta pokušavalo da poveže registrovanog seksualnog prestupnika sa mladim modelima.

Dok su neke od njihovih poruka sadržale seksualne reference, druge su izgledale kao profesionalne preporuke za modeling.

Zapisi takođe pokazuju brojne druge insajdere koji su održavali prijateljsku prepisku sa Epštajnom.

Neki Epštajnovi saradnici optuženi su za zločine, uključujući Žan-Lika Brunela, francuskog agenta za manekenstvo optuženog za zlostavljanje od strane Epštajnove žrtve.

Brunel je izvršio samoubistvo u pariskom zatvoru nakon hapšenja 2020. godine pod optužbom za silovanje maloljetnica. On je negirao te optužbe.

Drugi insajderi iz sveta manekenstva, za koje se ističe da su u evidenciji Ministarstva pravde, nisu optuženi ni za kakvo nezakonito djelo i negirali su da znaju za Epštajnove zločine.

Mnogi su rekli da vjeruju da je Epštajn bio legitimna figura u modnoj industriji zahvaljujući svojim vezama sa bivšim vlasnikom Victoria Secret, čijim je finansijama nekada upravljao.

Danijel Sijad, profesionalni regruter modela koji je organizovao da se Epštajn sastane sa više modelsica – uključujući dve koje su za CNN rekle da ih je Epštajn zlostavljao – rekao je u intervjuu da nema razloga da vjeruje da su te žene povrijeđene.

Sijad je rekao da ga je Epštajn uverio da je platio za svoje zločine i da se "to nikada neće više desiti nikome“.

"Nikada nisam čuo ništa od bilo koga koga sam mu predstavio da je imao lošu situaciju“, rekao je Sijad.

"Vjerovao sam da je taj čovjek profesionalac.“

Dosijei Ministarstva pravde sugerišu da je Sijad znao da nije samo upućivao mlade djevojke Epštajnu za modeling.

U poruci iz 2018. godine, napisao je da traži „zgodnu mladu asistentkinju“ za Epštajna.

Takođe je više puta slao Epštajnu fotografije mladih žena koje je sretao tokom svojih putovanja – neke od njih sa provokativnim pozama.

Sijad je, vračajući se nazad u prošlost, rekao da je Epštajn bio "kameleon“ koji ga je prevario.

Rekao je da mu je Epštajn predstavljen kao direktor kastinga i da je Epštajn posebno tražio pomoć u pronalaženju asistentkinje.

Epštajnove veze sa modnom industrijom su dio istraga koje se vode protiv njega, uključujući krivičnu istragu pokrenutu ove godine u Parizu koja preispituje informacije vezane za Sijada, prema riječima glavnog tužioca Pariza.

Dvije bivše manekenke su za CNN rekle da su razgovarale sa istražiteljima tamo o Sijadu, koji je negirao da je počinio bilo kakvo krivično djelo.

Zagovornici istrage kažu da bi one mogle dovesti do dugo očekivanog otkrivanja odgovornosti modne industrije koja je decenijama zatvarala oči pred seksualnim zlostavljanjem mladih modela.

"U nekim slučajevima, industrija mode je samo paravan za trgovinu ljudima. Mislim da se to dešava na najvišim nivoima poslovanja“, rekla je Sara Zif, osnivačica Model Alijanse, lobi grupe koja je pozvala na dublju istragu o tome da li je i kako je svijet mode pomogao u olakšavanju Epštajnovog zlostavljanja.

"Ostvari mi san“

Mnogo pre nego što je Epštajn dospio na naslovne strane zbog seksualnih prestupa, imao je reputaciju enigmatičnog finansijera sa jednim poznatim klijentom: Lesom Veksnerom, magnatom maloprodaje iz Victoria Secret, koji ga je angažovao da mu pomogne sa investicijama 1980-ih.

Ta veza sa Veksnerom, u kombinaciji sa Epštajnovim redovnim prisustvom modnim revijama i praksom okruživanja mladim modelima, ojačala je njegov utisak kao igrača u industriji.

Ipak, Epštajn nikada nije imao nikakvu formalnu ulogu u industriji mode – činjenica koju opovrgava dokumentacija Ministarstva pravde, koja sadrži višestruke intervjue sa ambicioznim modelima koji kažu da su ih profesionalni kontakti ili usmena predaja doveli do Epštajna.

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Jedna od prvih optužbi da je Epštajn zloupotrebljavao svoje veze sa svetom manekenstva pojavila se u policijskoj prijavi podnetom 1997. godine u Kaliforniji.

Jedna žena je istražiteljima rekla da je, kada ju je Epštajn zamolio da se svuče, verovala da će je on ubaciti u katalog kompanije za donji veš.

„On joj je zapravo pomagao tako što joj je podigao bluzu i suknju i dodirivao joj zadnjicu“, navodi se u izveštaju.

Lokalne vlasti nisu optužile Epštajna.

Nekoliko godina kasnije, početkom 2000-ih, Epštajn je namamio ženu iz Južne Afrike u SAD nudeći joj pomoć u pokretanju manekenske karijere, rekla je ona za CNN.

"Rekao je da će mi ostvariti san, ali ga je pretvorio u prokletu noćnu moru“, rekla je Žilijet Brajant, koja je rekla da ju je Epštajn zlostavljao.

Dodala je da joj nikada nije pomogao da dobije posao manekenke.

Epštajn je uspostavio direktniju vezu sa industrijom zahvaljujući prijateljstvu sa Brunelom, francuskim agentom za manekenstvo, koji se dugo zabavljao sa Epštajnom i često se vozio njegovim privatnim avionom.

Oko 2005. godine, Epštajn je obezbedio Brunelu kreditnu liniju od milion dolara koju je iskoristio za pokretanje firme pod nazivom MC2 Model Management.

Brunel se već suočio sa optužbama za drogiranje i seksualno zlostavljanje manekenki, ali u tom trenutku nije bio krivično gonjen i nastavio je da radi u industriji.

Nova firma je imala za cilj da "zastupa manekenke visoke mode u okruženju modne agencije", prema dokumentima.

Ali, Epštajn je ponekad koristio agenciju i da dopre do mladih žena, od kojih je neke zlostavljao, prema svjedočenjima više bivših MC2 manekenki pred Kongresom i u intervjuima.

Svetlana Požidajeva, manekenka ruskog porekla, radila je širom Evrope, ponekad zarađujući 2.000 do 3.000 dolara dnevno, ali se nadala da će napredovati u SAD.

Rekla je za CNN da ju je Siad, regruter sa sjedištem u Parizu, upoznao sa Epštajnom, koji joj je obećao da će joj pomoći da se probije na tržište Njujorka.

Potpisala je ugovor sa MC2, ali je njena karijera stala jer je ponekad imala samo jedan posao nedjeljno vrijedan nekoliko stotina dolara.

Rekla je da je potom postala Epštajnova lična asistentkinja.

Dodala je da je radila za njega i da je godinama trpela zlostavljanje.

Prema riječima Požidajeve, MC2 je nastavio da sponzoriše njenu vizu uprkos tome što je radila za Epštajna – ne kao model.

"Znala sam da ne mogu da idem nigde drugde što se tiče mog zaposlenja. Znali su da radim za njega i stalno su mi obnavljali vizu“, rekla je Požidajeva.

"Definitivno je postojao dogovor između njih.“

Dosijei Ministarstva pravde potkrepljuju njene tvrdnje u vezi sa zaposlenjem.

Imejlovi izgleda pokazuju da su Epštajn i njegov računovođa razgovarali sa Brunelom i tadašnjim predsednikom MC2, Džefom Fulerom, o Požidajevoj.

Računovođa joj je kasnije rekao da pozove Fulera, koji nije optužen za prekršaj, u vezi sa "produžetkom vize“.

Još jedna bivša manekenka MC2 je na saslušanju u Predstavničkom domu u maju rekla da je agencija „kontrolisala svaki aspekt“ njenog života i poslala je u Epštajnovu kuću nakon što je regrutovana iz Uzbekistana.

Fejt Kejts, suosnivačica istaknute agencije za modelovanje Next Management, napisala je 2009. godine. imejl Epštajnu.

Kejts je više puta nudila usluge Epštajnu.

Tokom svoje zatvorske kazne na Floridi, Epštajn je pitao Kejts da li bi proverila radnu vizu žene čije je ime redigovano u javno objavljenom imejlu.

"Hoću“, odgovorila je Kejts.

U godinama koje su uslijedile, Kejts je obavještavala Epštajna o lokaciji navodne manekenke iz Letonije, preporučila mu ljekara za nečiju operaciju povećanja grudi, nabavila mu karte za modnu reviju i prosljedila mu ime žene nakon što ju je Epštajn zamolio da pripazi „na moju novu asistentkinju“.

Imejlovi pokazuju da su usluge išle u oba smjera.

Epštajn je Kejt poklonio ono što je ona opisala kao „prelepu“ Prada torbu, ponudio joj poslovne savjete, pozvao je u kupovinu sa princom Endruom i manekenke upućivao na njenu agenciju.

Širom svijeta rasprostranjena mreža

Mnoge manekenke koje tvrde da ih je Epštajn zlostavljao došle su u SAD iz inostranstva.

Dosijei Ministarstva pravde objašnjavaju kako je Epštajn koristio globalnu mrežu manekenki razvijajući odnose sa regruterima van SAD – od kojih je neke direktno plaćao dok su tražili nove talente po svijetu.

"Mogu da pripremim spisak djevojaka“, napisala je žena koja se predstavila kao Viktorija Hauz Epštajnu 2013. godine.

Hauz, koja je u imejlovima navela da je radila u Parizu i da je tražila za agencije, uključujući i Nekst, više puta je slala Epštajnu informacije o modelima u kasnim tinejdžerskim ili ranim dvadesetim godinama.

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Next je u saopštenju rekao da Hauz nikada nije tražila za kompaniju.

"Reci mi dan kada želiš da pođem sa njom“, napisala je Hauz u poruci u kojoj je podijelila informacije o modelu Neksta za koji je rekla da se pojavljivao u reklamama za donji veš.

U drugom imejlu, predstavila je mladu ženu koju je, kako je rekla, otkrila četiri ili pet godina ranije, kada je imala 14 godina.

"Veoma dobra ličnost, mnogo mi se sviđa“, napisala je Hauz, koja nije odgovorila na zahtj

eve CNN-a za komentar i nije optužena za prekršaj.

Dosijei ne ukazuju na to da li se Epštajn sastao sa bilo kojom od modela koje mu je preporučila, ali zapisi pokazuju da je Epštajn poslao Hauz nekoliko hiljada dolara navedenih kao "poklone“.

Istraga se nastavlja

Usred objavljivanja Epštajnovih dosijea, neke od njegovih najbližih veza u svijetu manekenstva suočile su se sa novom istragom, jer su modeli i preživjeli pozivali na odgovornost i dalje promijene u industriji.

Kejts je krajem prošle godine objavila svoje penzionisanje iz kompanije Next kada je vlada počela da objavljuje Epštajnove imejlove.

Njena objava se odnosila na njen rad sa jednom fondacijom i navodila je da želi da se "povuče kako bi uzvratila“.

Njena bivša firma Next je izjavila da njen odnos sa Epštajnom nije bio poznat rukovodstvu kompanije, ali zapisi pokazuju da je drugi suosnivač kompanije slao imejlove i razgovarao sa Epštajnovim računovođom o poslovnim pitanjima i da se Epštajn pridružio pozivu sa računovođom koji radi za Next.

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Žilijet, bivša francuska manekenka koja je zahtjevala da se njeno prezime ne dijeli iz razloga zaštite privatnosti, rekla je za CNN da je o svom iskustvu razgovarala i sa vlastima u Parizu.

Rekla je da je upoznala Sijada u Francuskoj 2004. godine, koji ju je potom uputio na Epštajna u Njujorku.

Ona tvrdi da ju je Epštajn potom pipkao tokom sastanka na kojem joj je rekao da se dovede u formu kako bi je mogao upoznati sa agencijama za modelovanje.

U međuvremenu, nudio joj je mogućnosti za pratnju.

Džulijet je rekla da je manekenska industrija trebalo jasno da prepozna Epštajna kao predatora i da ga zaustavi, ali je rekla da on nije bio jedini zlostavljač u tom svijetu.

"Epštajn je bio samo jedna od opasnosti sa kojima sam se suočavala“, rekla je Džulijet.

(telegraf)