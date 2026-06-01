Šta je pisalo u porukama? Telefon ukraden, prepiska o Epstajnu zauvijek izgubljena

01.06.2026 22:37

Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Telefonske poruke između britanskog ambasadora u SAD, Pitera Mandelsona, i ministra Nika Tomas-Sajmondsa, nedostaju u danas objavljenim dosijeima u okviru parlamentarne istrage slučaja Džefrija Epstajna, nakon što je ministar prijavio krađu telefona.

Poslanici u Donjem domu parlamenta vršili su u februaru pritisak na premijera Kira Starmera da pristane da objavi veliki broj komunikacija između Mandelsona, ministara i zvaničnika, kako bi vlada saznala više o odnosu ambasadora sa Epstajnom, prenosi danas „Politiko“.

Tomas-Sajmonds, ministar u kabinetu koji nadgleda „resetovanje“ odnosa Velike Britanije sa EU, održao je zvanični sastanak sa Mandelsonom u januaru prošle godine o tome kako bi tadašnji ambasador mogao da podrži ambicije Vašingtona, pokazuju zvanični podaci koji su danas objavljeni. Dosijei, međutim, nisu sadržali zapis o ranijoj komunikaciji koja se odvijala između ministra i Mandelsona, koji je smijenjen sa mjesta ambasadora u SAD zbog prijateljstva sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstajnom 11. septembra prošle godine.

Nešto više od mjesec dana kasnije, 15. oktobra, Tomas-Sajmonds je prijavio policiji i vladinim zvaničnicima da mu je otet lični telefon. Ministar je rekao policajcima da je kasno uveče prolazio pored Ministarstva unutrašnjih poslova kada su ga napale tri osobe na biciklima i otele mu telefon. Skotland Jard je potvrdio da je krađa, u ulici Maršam u Vestminsteru, prijavljena policiji iste noći.

Krađa telefona je čest zločin u Londonu, a zvanični podaci pokazuju da je prošle godine u prestonici prijavljeno više od 71.000 takvih slučajeva. Pet dana kasnije, 20. oktobra, Morgan MekSvini, koji je u to vrijeme bio glavni savjetnik premijera Kira Starmera, prijavio je takođe da mu je telefon oteo čovjek na biciklu, a njegov uređaj nije pronađen.

Ministar Tomas-Sajmonds je rekao zvaničnicima da se sjeća da je sa Mandelsonom razmijenio ljubazne poruke oko njihovih poslova, kao i da je u to vrijeme, vodeći kampanju da postane rektor Univerziteta u Oksfordu, lobirao za njegov glas, kao što je to činio sa drugim diplomcima laburista.

„Nije postojala rezervna kopija ovih poruka i nisu mogle da budu pronađene“, rekao je jedan od ministrovih saradnika koji nije želio da bude imenovan.

„Nik je podijelio sve detalje poruka kojih je mogao da se sjeti, a koje su sve bile razmijenjene prije nego što je Mandelson preuzeo dužnost“, dodao je on.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

