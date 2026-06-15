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Iran potvrdio da je postignut mirovni sporazum sa SAD

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ATV
15.06.2026 06:49

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Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

- Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održaće se u Švicarskoj u petak - rekao je Garibabadi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji.

On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, te da sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

- Iran, uprkos memorandumu o rješavanju sukoba, i dalje ne vjeruje Sjedinjenim Američkim Državama i nastaviće da prati njihove akcije - naglasio je zamjenik ministra spoljnih poslova.

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Iran

Amerika

mirovni pregovori

Donald Tramp

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