Iran potvrdio da je postignut mirovni sporazum sa SAD

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

- Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održaće se u Švicarskoj u petak - rekao je Garibabadi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji.

On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, te da sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

- Iran, uprkos memorandumu o rješavanju sukoba, i dalje ne vjeruje Sjedinjenim Američkim Državama i nastaviće da prati njihove akcije - naglasio je zamjenik ministra spoljnih poslova.