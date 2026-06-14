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Srušio se avion u SAD-u, poginulo 12 osoba

Autor:

ATV
14.06.2026 21:48

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Dvanaest lica poginulo je prilikom pada aviona u gradu Batler u američkoj saveznoj državi Misuri, saopštila je policija.

"Prema trenutno dostupnim informacijama, svih 12 osoba koje su se nalazile u letjelici poginulo prilikom pada", navela je policija u objavi na "Iksu".

Policija je dodala da se nesreća dogodila u blizini memorijalnog aerodroma Batler.

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Tagovi :

pao avion

Amerika

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