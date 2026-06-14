Srušio se avion u SAD-u, poginulo 12 osoba

Dvanaest lica poginulo je prilikom pada aviona u gradu Batler u američkoj saveznoj državi Misuri, saopštila je policija.

"Prema trenutno dostupnim informacijama, svih 12 osoba koje su se nalazile u letjelici poginulo prilikom pada", navela je policija u objavi na "Iksu".

Policija je dodala da se nesreća dogodila u blizini memorijalnog aerodroma Batler.