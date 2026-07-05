Cvijanović i Minić sa penzionerima u Tesliću

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvuju tradicionalnom druženju penzionera banjalučke i dobojske regije u Tesliću.

Ovom prilikom Cvijanović je istakla da se ne smiju oni koji su nas učinili ponosnima i koji su zaslužni za našu slobodu i opstanak Srpske.

" Vlada predano radi da bi se ispunile zadane politike, poput povećanja i usklađivanja penzija. Ja sam zahvalna penzionerima, jer su oni uvijek prepoznavali svaki momenat u našem razvoju, što pokazuju da su solidarni sa institucijama Republike Srpske. Nikada ne smijemo zaboraviti da je najvazniji opstanak Srpske, što nam upravo oni svaki dan dokazuju", rekla je Cvijanović.

Cvijanović je dodala da je ponosna što je dio tima, koji pravi neke nove budućnosti Srpske.

"Vjerujem da nam dolaze neki ljepši i stabilniji dani", napomenula je Cvijanović.

Minić je napomenuo da su penzioneri riznica znanja, kako životnog, tako i intelektualnog i naučnog.

"Treba da budemo najrealniji partner našim penzionerima. Sa radošću sam danas ovdje", dodai je Minić.

Zvaničnici su ovu priliku iskoristili i da odaju počast herojima, položivši vijence na spomen-obilježje podignuto u znak sjećanja na dvanaest boraca Prvog bataljona Pete kozaračke brigade.