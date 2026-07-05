Berns: Nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu

Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja, pastor Mark Berns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave.

Berns, koji je juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine.

"Vjerujem da nikada ne smijemo da ignorišemo ili pravdamo masovna ubistva počinjena nad Bošnjacima i drugima tokom rata. Istovremeno, ne smijemo da ignorišemo, minimiziramo ili zaboravimo nevine srpske živote koji su, takođe, oduzeti", naveo je Berns na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi.

I am deeply saddened that I cannot be in the United States for this historic 250th anniversary of American independence. Yet I am proud that this moment is being led by the greatest President of our lifetime, President Donald J. Trump.



But I must go where the blood of Jesus… pic.twitter.com/fTuSbtm9a8 — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) July 4, 2026

Navodeći da je tužan što nije mogao da bude u SAD na obilježavanju 250 godina nezavisnosti, Berns je istakao da je morao da ide tamo gdje ga zove Isus i da staje na stranu onih bez glasa, onih koji pate i onih čije patnje nikada ne smiju biti zaboravljene.

"Danas sam u BiH, slaveći 250 godina američke nezavisnosti, a istovremeno i poštujući sjećanje na 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča koji su ubijeni između 1992. i 1995. godine, a među njima su i 1.104 djeteta. Božja ljubav pokriva sve ljude", naveo je Berns

On je istakao da je ponosan što je građanin najveće nacije na svijetu - Sjedinjenih Američkih Država i da se nalazi ovdje ne kao predstavnik vlade, već kao predstavnik Božje ljubavi kroz Isusa Hrista.

Berns je naveo da kroz međuvjerski dijalog, zajedništvo, istinu i Božju ljubav rane mogu da zacijele i mir može da postane jači.

"Nek Bog blagoslovi Sjedinjene Američke Države i neka Bog donese trajni mir, iscjeljenje i pomirenje BiH i cijelom Balkanu", naveo je Berns.