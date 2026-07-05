Logo

Krvavi pir u Bruklinu: Pucnjava u Koni Ajlendu, ranjena i djeca

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 11:16

Komentari:

0
Крвави пир у Бруклину: Пуцњава у Кони Ајленду, рањена и дјеца
Foto: Printskrin/Jutjub

Pet osoba je ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu u Bruklinu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, saopštila je policija. Kako prenose mediji, među ranjenima ima i djece.

Pucnjava se dogodila sinoć oko 22.30 časova, a policijski službenici su po dolasku na mjesto događaja zatekli pet osoba sa prostrelnim ranama. Svi povrijeđeni su odmah prevezeni u lokalne bolnice.

Prema zvaničnim navodima iz policije, očekuje se da će se četiri povrijeđene osobe uspješno oporaviti. Napadač je još uvijek na slobodi i za sada nema uhapšenih, a detaljna istraga o svim okolnostima ovog oružanog napada je u toku, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

Pucnjava Bruklin Koni Ajlend

Crna hronika svijet

istraga

Komentari (0)

Pročitajte više

Марк Бернс у Братунцу

Republika Srpska

Berns: Nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu

3 h

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić o BHRT-u: Da li je to servis svih ili samo jednog dijela društva?

3 h

5
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu: SAD i Izrael dijele istu sudbinu

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Krvavi obračun u Čakovcu: Pucao ispred kluba, pa pobjegao u BiH?

4 h

0

Više iz rubrike

Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu: SAD i Izrael dijele istu sudbinu

4 h

0
Илустрација - Паре

Svijet

Nevjerovatna sreća: Dva puta dobio džekpot na istoj lutriji

5 h

0
Жена џогером чисти под.

Svijet

Robija za srpsku porodicu u Švajcarskoj: Čistačice slali i kod Madone

6 h

0
Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Svijet

Razgovor trajao skoro sat i po: O čemu su pričali Putin i Tramp?

6 h

0

  • Najnovije

14

13

Cvijanović i Minić sa penzionerima u Tesliću

14

04

Dobojlija prijetio da će polomiti nevjenčanu suprugu i svastiku

13

50

Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Kostajnici

13

31

Ko je bjegunac iz Čakovca? Osuđivan u BiH, sada upucao mladiće

13

19

Služen parastos za 40 ubijenih Srba u selu Zagoni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima