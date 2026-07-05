Krvavi pir u Bruklinu: Pucnjava u Koni Ajlendu, ranjena i djeca

Autor:ATV redakcija
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Pet osoba je ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu u Bruklinu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, saopštila je policija. Kako prenose mediji, među ranjenima ima i djece.
Pucnjava se dogodila sinoć oko 22.30 časova, a policijski službenici su po dolasku na mjesto događaja zatekli pet osoba sa prostrelnim ranama. Svi povrijeđeni su odmah prevezeni u lokalne bolnice.
Prema zvaničnim navodima iz policije, očekuje se da će se četiri povrijeđene osobe uspješno oporaviti. Napadač je još uvijek na slobodi i za sada nema uhapšenih, a detaljna istraga o svim okolnostima ovog oružanog napada je u toku, prenosi Telegraf.rs.
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