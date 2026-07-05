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Netanjahu: SAD i Izrael dijele istu sudbinu

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 10:12

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Izrael i SAD dijele istu sudbinu i iste vrijednosti, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u obraćanju povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.

"Možda živimo na različitim kontinentima, ali imamo snažnu vezu, jer imamo jednu sudbinu. Znamo da sloboda nikada nije jeftina, ona se mora neprestano osvajati i braniti", naveo je Netanjahu u video-poruci objavljenoj na Iksu.

On je naglasio da Sjedinjene Države smatra najvećom silom slobode koju savremeni svijet poznaje.

"Izrael je ponosan što stoji uz nju, Izrael je ponosan što stoji uz sve vas, jer naš savez nije izgrađen samo na zajedničkim interesima, već i na zajedničkim vrijednostima", dodao je Netanjahu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Sjedinjene Američke Države

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