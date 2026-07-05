Krvavi obračun u Čakovcu: Pucao ispred kluba, pa pobjegao u BiH?

Dvije osobe su teško povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila u subotu u 4.03 časova na parkingu noćnog kluba "Podroom" u centru hrvatskog grada Čakovec.

Ranjeni muškarci starosti 28 i 22 godine, koji dolaze s područja Gornjeg Međimurja, prevezeni su u bolnicu i nalaze se van životne opasnosti. Kako pišu hrvatski mediji, riječ je o obračunu članova kriminalnog miljea, a sukob je navodno izbio oko podjele narko-plijena.

Prema pisanju portala eMeđimurje, za pucnjavu je osumnjičen Danijel T. koji je trenutno u bjekstvu, dok policija njegov identitet još nije zvanično objavila. Sve raspoložive policijske i specijalne snage provode opsežnu potragu, a o slučaju su obaviještene sve policijske uprave u Hrvatskoj. Sumnja se da je počinilac već prešao granicu i pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.

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Portparol međimurske policije Radovan Gačal potvrdio je da je identitet napadača poznat i da su protiv njega i ranije podnošene krivične prijave. On je služio i zatvorske kazne, uglavnom zbog zloupotrebe droga. Osumnjičeni i žrtve su se poznavali odranije i bili su u sukobu, a svađa koja je započela u lokalu eskalirala je u oružani napad na parkingu.