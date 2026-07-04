Pazite šta bacate u smeće: Komunalci će pregledati kante, moguće i paprene kazne

Komunalno preduzeće počinje povremeno da kontroliše sadržaj kanti za otpad kod korisnika u Koprivnici.

Kontrole će se sprovoditi nasumičnim odabirom kanti za različite vrste otpada. Odabrane kante biće privremeno preuzete, a korisnicima će na adresi biti ostavljeno obavještenje o sprovođenju kontrole.

Nakon pregleda sadržaja na reciklažnom dvorištu, kante će biti vraćene istog dana zajedno sa izvještajem o rezultatima kontrole. Cilj ove akcije je edukacija, podsticanje pravilnog odvajanja otpada i uticaj na svijest korisnika.

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U slučaju manjih nepravilnosti, korisnicima će se dati preporuke i smjernice za ispravno odvajanje otpada. Međutim, u slučajevima utvrđenih težih ili ponovljenih nepravilnosti, Komunalno će obračunavati ugovornu kaznu iskazanu na posebnoj stavci na računu, ističu u ovom gradskom preduzeću.

Posebnu pažnju tokom kontrola posvetiće nepravilnom odlaganju građevinskog, elektronskog i opasnog otpada, kao i drugih vrsta otpada koje nije dozvoljeno odlagati u kante za komunalni otpad.

Kazna za nepravilno postupanje sa opasnim komunalnim otpadom iznosi 112,50 evra. Ako vam, dakle, u kanti sa otpadom pronađu lijekove, baterije, hemikalije, boje, sijalice ili elektronski otpad - dobićete kaznu. Takav otpad mora se predati u reciklažno dvorište u Herešinu.

Ako se otpad ne razvrstava – odnosno ako vam u kanti za miješani komunalni otpad pronađu plastiku, papir, staklo, metal ili biootpad – kazna je 62,50 evra.

Kažnjava se i ako vam se otpad rasipa pored kante ili ako jako smrdi. U tom slučaju kazna iznosi 25 evra, prenosi Danica.hr.