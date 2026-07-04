Jeziv napad u Hrvatskoj: Vandalizovano vozilo iz Beograda, ispisano "ubij Srbina"

Porečka policijska uprava primila je prijavu o vandalizmu koji se dogodio u noći između 1. i 2. jula na području Funtane kod Poreča, gdje je za sada nepoznati počinitelj teško oštetio automobil sa registarskim oznakama Republike Srbije.

Kako je saopšteno iz tamošnje policijske uprave, na licu mjesta je izvršen uviđaj, a nadležne službe trenutno sprovode intenzivno kriminalističko istraživanje i tragaju za nepoznatim vandalom koji je nasrnuo na privatnu imovinu turista.

Da incident ima jasnu nacionalističku pozadinu i elemente govora mržnje, svjedoče i fotografije sa lica mjesta koje su medijima proslijedili zgroženi očevici.

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Na fotografijama se jasno vidi da je automobil beogradskih registarskih oznaka divljački izgreban oštrim predmetom, a na karoseriji vozila je krupnim slovima urezana prijeteća poruka "UBIJ SRBINA".

Ovaj incident izazvao je oštre reakcije i uznemirenost među turistima i lokalnim mještanima u Istri, regiji koja inače važi za jednu od najtolerantnijih i najposjećenijih destinacija za goste iz Srbije tokom ljetnje sezone. Istraga je u toku, a policija apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave najbližoj stanici.

Fotografiju pomenutog vandalizma možete pogledati na ovom linku, prenosi Telegraf.rs.