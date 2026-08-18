Tramp: Nema razgovora sa Teheranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nema razgovora sa Iranom i da nisu ni planirani, uz napomenu da je Ormuski moreuz otvoren.

"Pomorska blokada ostaje maksimalno na snazi. Ormuski moreuz je otvoren i funkcioniše. Sve pomorske mine su uklonjene ili detonirane", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf izjavio je ranije da će moreuz ostati zatvoren sve dok SAD ne ispune uslove privremenog sporazuma potpisanog sa Iranom u junu.

"Ti uslovi uključuju ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje naftnih sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava Teherana i okončanje prijetnji i vojnih operacija na svim frontovima", rekao je Kalibaf u parlamentu.