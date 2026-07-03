Logo

Muškarac nasjeo na internet prevaru, pa ostao bez 50.000 evra

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 21:52

Komentari:

0
Мушкарац насјео на интернет превару, па остао без 50.000 евра
Foto: Pixabay

Nakon što je nasjeo na internet prevaru, muškarac iz Splita ostao je bez 50.000 evra. Policija je građane pozvala na dodatni oprez kada su u pitanju internet prevare.

Oštećeni je u maju 2026. godine uplatio početni iznos od 300 evra nakon što je na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem, prenosi danas Hina.

илу-вода-29062027

Svijet

Tragedija na rijeci: Baka i djed izgubili život dok su pokušavali da spasu unučad

On je potom telefonom stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je navela da radi za brokersku firmu.

Na njen nagovor omogućio joj je daljinski pristup svom mobilnom uređaju radi instalacije aplikacije za ulaganje, nakon čega je s računa uplatio 20.000 evra, a potom i dodatnih 30.000. Nakon izvršenih uplata, on više nije mogao da uspostavi kontakt s osobama koje su se predstavljale kao zaposleni u brokerskoj firmi, zbog čega je posumnjao da je prevaren.

Policija je ponovo pozvala građane na pojačan oprez prilikom primanja SMS poruka, elektronske pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, kao i unos ličnih i bankovnih podataka, ili uplata novca radi navodne isplate dobiti.

uvidjaj policija rs

Hronika

Nova tragedija u Srpskoj: Jedno stradalo, više povrijeđenih

Građanima je iz policije savjetovano da ne otvaraju sumnjive linkove, da nikome ne omogućavaju pristup internet ili mobilnom bankarstvu, kao i da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Split

Internet prevara

novac

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

Svijet

Horor kao iz filma "Čeljusti" na plaži: Dok su svi gledali u nebo, zvijer mu kidala nogu

1 h

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Svijet

Turisti se šokirali kad su čuli cijenu taksija: Vožnja četiri puta skuplja od propisane

1 h

0
полиција Хрватска

Region

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

2 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Borba sa velikim požarom u Grčkoj: Desetine vatrogasaca na terenu, moguća evakuacija

2 h

0

Više iz rubrike

полиција Хрватска

Region

Muškarac uhapšen, mora da plati 2.500 evra zbog više prekršaja

2 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Zapalio se brod kod Hvara, vatrogasci na terenu: ''Širi se gust dim''

3 h

0
Блед

Region

Počeli da kažnjavaju građane koji sjede u hladu

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policijska akcija na Jadranu: Uhapšena tri muškarca, oduzeti kokain i amfetamin

6 h

0

  • Najnovije

22

39

Potvrđeno iz Kremlja: Ruske snage zauzele ključno ukrajinsko utvrđenje

22

36

Užas na beogradskom groblju: Oskrnavljeno 35 grobnica

22

21

Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

22

20

Slučaj iz komšiluka: Muža izmasakrirala sjekirom i izbjegla zatvor

22

12

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima