Muškarac nasjeo na internet prevaru, pa ostao bez 50.000 evra

Nakon što je nasjeo na internet prevaru, muškarac iz Splita ostao je bez 50.000 evra. Policija je građane pozvala na dodatni oprez kada su u pitanju internet prevare.

Oštećeni je u maju 2026. godine uplatio početni iznos od 300 evra nakon što je na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem, prenosi danas Hina.

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On je potom telefonom stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je navela da radi za brokersku firmu.

Na njen nagovor omogućio joj je daljinski pristup svom mobilnom uređaju radi instalacije aplikacije za ulaganje, nakon čega je s računa uplatio 20.000 evra, a potom i dodatnih 30.000. Nakon izvršenih uplata, on više nije mogao da uspostavi kontakt s osobama koje su se predstavljale kao zaposleni u brokerskoj firmi, zbog čega je posumnjao da je prevaren.

Policija je ponovo pozvala građane na pojačan oprez prilikom primanja SMS poruka, elektronske pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, kao i unos ličnih i bankovnih podataka, ili uplata novca radi navodne isplate dobiti.

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Građanima je iz policije savjetovano da ne otvaraju sumnjive linkove, da nikome ne omogućavaju pristup internet ili mobilnom bankarstvu, kao i da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji.

(Tanjug)