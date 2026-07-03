Zapalio se brod kod Hvara, vatrogasci na terenu: ''Širi se gust dim''

U uvali Tiha na Hvaru zapalio se brod, objavili su vatrogasci DVD Hvar na Fejsbuku.

Na intervenciju je brodom kapetanije stiglo četiri vatrogasca i prateća oprema za gašenje. U međuvremenu je izbio požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve, javili su vatrogasci, prenosi 24sata.hr.

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"Bio sam na trajektu i vidio sam gusti dim kako se širi. Nije nam bilo jasno šta se događa, a onda smo vidjeli da gori katamaran i da ga gase vatrogasci" rekao je jedan čitalac pomenutog portala.