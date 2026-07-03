Logo

Zapalio se klima-uređaj u stanu, dvoje povređenih u požaru

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 11:41

Komentari:

0
Запалио се клима-уређај у стану, двоје повређених у пожару
Foto: Envato/FabrikaPhoto

Dva lica povrijeđena su u stanu u zagrebačkoj Trešnjevici kada se zapalila klima, a u požaru su nagorjele električne instalacije i vrata stana.

Požar je izbio sinoć u 21.20 časova, saopštila je policija.

Prema dosadašnjim informacijama, zapalila se klima u stanu koji koriste 39-godišnjakinja i 29-godišnjak, kojima je u bolnici ukazana ljekarska pomoć.

Iznos materijalne štete zasad nije utvrđen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Zagreb

Klima uređaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Туча више особа у Улцињу на Великој плажи.

Region

Žestoka tuča u moru: Djeca i turisti sve gledali u šoku

15 h

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Lažni policajci nasmrt pretukli muškarca u Hrvatskoj: Optužen državljanin BiH

17 h

0
У току је потрага за мушкарцем на ријеци Уни, јавили су из Хрватске горске службе спашавања.

Region

Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

19 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra

20 h

0

  • Najnovije

13

32

Uzgajivači šokirani: Cijena prasića na istorijskom minimumu, šta se dešava?

13

29

Žena (72) se udavila na plaži u Šibeniku

13

24

Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

13

20

"Srpska ima institucionalnu snagu i sposobnost da odoli pritiscima"

13

17

Ovim horoskopskim znakovima je suđeno veliko bogatstvo: Ne mogu da pobjegnu, čak i da to žele

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima