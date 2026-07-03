Zapalio se klima-uređaj u stanu, dvoje povređenih u požaru

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Dva lica povrijeđena su u stanu u zagrebačkoj Trešnjevici kada se zapalila klima, a u požaru su nagorjele električne instalacije i vrata stana.

Požar je izbio sinoć u 21.20 časova, saopštila je policija. Prema dosadašnjim informacijama, zapalila se klima u stanu koji koriste 39-godišnjakinja i 29-godišnjak, kojima je u bolnici ukazana ljekarska pomoć. Iznos materijalne štete zasad nije utvrđen.

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