Crna Gora: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra

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Protiv bivšeg crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića i još dvojice njegovih saradnika podignuta je optužnica. Oni se terete da su zloupotrebom položaja oštetili budžet za više od 168.000 evra.
Osim Boškovića, optužnica je podignuta i protiv bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika Službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka.
Sumnja se da su oni od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodjeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je, budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra.
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Optužnica je predata na potvrđivanje Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici.
Za krivično djelo za koje se terete optuženi propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina.
(SRNA)
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