Logo

Vozio na auto-putu sa 4.2 promila alkohola: Evo koliku kaznu je dobio

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 16:19

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Muškarac iz Mojkovca (37), uhapšen je jer je na auto-putu vozio pod dejstvom alkohola od 4,10 g/kg.

Naime, službenici Mobilne jedinice policije tzv. “presretači” su preduzimali pojačane aktivnosti u okviru kampanje “Živi, ne žuri” i na auto-putu uhapsili F.D.

Венецуела земљотрес

Svijet

Muškarac izvučen ispod ruševina osam dana nakon razornih zemljotresa

“Kažnjen je na sudu sa 30 dana zatvora”, zaključuju iz policije.

(CdM)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Policija

vozio pod dejstvom alkohola

Auto-put

Alkohol

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Društvo

MUP Srpske izdao zabranu, evo na koga se odnosi

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Zaplijenjena veća količina droge koja je bila namijenjena za ljetne zabave

1 h

0
Полиција Србија

Hronika

Pred kćerkom tukao nevjenčanu suprugu: Uhapšen muškarac (36) zbog nasilja u porodici

1 h

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Amir Pašić Faćo osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Zaplijenjena veća količina droge koja je bila namijenjena za ljetne zabave

1 h

0
Блед језеро Словенија туристичка дестинација

Region

Kazna 200 evra za sjedenje u hladu: Nova pravila na Bledu razbjesnila turiste

3 h

1
Андреј Пленковић

Region

Andrej Plenković imao udes

4 h

0
Хрватска море плажа одмор дестинација

Region

Mladi Britanci partijali u Kaštelima pa ih policija sve privela

5 h

0

  • Najnovije

17

15

Mladići brutalno pretučeni u kafiću: Napadači ih pronašli iza šanka

17

12

Na ivici smrti rekli "da": Filmska prosidba na 443 metra visine završila hapšenjem

17

10

Centar dana, 02.07.2026.

17

01

Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

16

59

Crna Gora: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima