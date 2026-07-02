Vozio na auto-putu sa 4.2 promila alkohola: Evo koliku kaznu je dobio

Autor:ATV redakcija
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Muškarac iz Mojkovca (37), uhapšen je jer je na auto-putu vozio pod dejstvom alkohola od 4,10 g/kg.
Naime, službenici Mobilne jedinice policije tzv. “presretači” su preduzimali pojačane aktivnosti u okviru kampanje “Živi, ne žuri” i na auto-putu uhapsili F.D.
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“Kažnjen je na sudu sa 30 dana zatvora”, zaključuju iz policije.
(CdM)
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