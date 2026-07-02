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MUP Srpske izdao zabranu, evo na koga se odnosi

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 15:23

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće zabranjen na području Policijske uprave Zvornik u subotu, 4. jula, na dan obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Kako je saopšteno, zabrana će biti na snazi od 6.00 do 15.00 časova na dionicama regionalnih puteva Konjević Polje - Bratunac i Bratunac - Srebrenica.

Prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju biće zabranjen na području Policijske uprave Zvornik i od 8. do 11. jula radi preduzimanja mjera i radnji povodom javnog skupa "marš mira 2026" i komemorativnog skupa "Srebrenica 2026".

Zabrana će 8. jula biti na snazi od 9.00 do 15.00 časova na magistralnom putu Caparde - Karakaj, a 9. jula od 12.00 do 20.00 časova na dionici magistralnog puta Konjević Polje - Milići.

Dvadesetčetvoročasovna zabrana na snazi je 10. i 11. jula na putnim pravcima Drinjača - Konjević Polje - Milići - Vlasenica, Vlasenica - Luke, Konjević Polje - Bratunac, Drinjača - Bratunac, Bratunac - Srebrenica i Srebrenica - Zeleni Jadar.

Полиција Србија

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Zabrana se ne odnosi na prevoz protivgradnih raketa za potrebe preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske".

Odluku o zabrani donio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, a Ministarstvo unutrašnjih poslova u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Zabranjen je i saobraćaj za teretna vozila više od 3,5 tona ukupne mase 10. jula od 12.00 do 20.00 časova na putnim pravcima Luke – Vlasenica, Vlasenica — Konjević Polje, Konjević Polje – Bratunac i Bratunac - Srebrenica.

Zabrana se za 11. jul odnosi na period od 5.00 do 20.00 časova na putnim pravcima Konjević Polje — Bratunac, Bratunac — Srebrenica — Zeleni Jadar i Zeleni Jadar — Milići.

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MUP Republike Srpske

zabrana

PU Zvornik

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