Nova provokacija zastavom RBiH: Zastava oduzeta, jedna osoba uhapšena!

Novi slučaj provokacije zastavama RBiH dogodio se u Doboju, nakon čega je reagovala policija koja je uhapsila jedno lice i oduzela zastavu.

"Policijski službenici Policijske uprave Doboj su juče, 01.07.2026. godine, lišili slobode lice inicijala S.H. iz Maglaja, FBiH, zbog počinjenih prekršaja iz člana 7. (Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje) i člana 24. (Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija) Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske. Postupajući po prijavi građana da je na putničkom automobilu na području grada Doboja istaknuta ratna zastava BiH, policijski službenici su identifikovali lice inicijala S.H. koje se prilikom preduzimanja zakonom propisanih mjera i radnji oglušilo o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna zastava je uz potvrdu oduzeta", navode iz PU Doboj.

Kako navode portali iz FBiH, radi se o ženama iz Slovenije, a kako to obično biva kada su ovakve provokacije u pitanju, snimak je brzo osvanuo na društvenim mrežama.

Na njemu se može vidjeti zastava koja je postavljena na prednji dio vozila, baš kao i u prethodnim sličnim slučajevima.

"Imajući u vidu da je postupanje policijskih službenika neovlašteno snimano i fotografisano od strane lica inicijala N.S. sa područja opštine Maglaj, FBiH, nakon čega su snimci objavljeni na društvenim mrežama i internet portalima, o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji je navedeno kvalifikovao kao krivično djelo „Neovlašteno fotografisanje"", navode iz policije.

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Po kompletiranju i dokumentovanju predmeta, protiv lica inicijala N.S. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, dok će protiv lica inicijala S.H. pred nadležnim Sudom biti pokrenut prekršajni postupak.

Dijele se uputstva za provokacije sa zastavom RBiH

Provokacije zastavama RBiH postale su sve učestalije, a ovih dana se na društvenim mrežama dijele uputstva kako da se pojedinci, koji na taj način namjeravaju da provociraju u Republici Srpskoj, ophode sa srpskom policijom.

Kao autor uputstva potpisuje se Nihad Aličković, prepoznatljiv po radikalnim stavovima i idejni tvorac "Anti-dejton grupe".

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U tekstu se pozivaju pojedinci koji sa namjerom da provociraju ističu zastave RBiH da prilikom zaustavljanja od strane MUP-a Republike Srpske mobilnim telefonom snimaju službenike koji ih legitimišu.

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Nadalje, savjetuju da pojedinci koji se nađu u takvoj situaciji ne dozvole oduzimanje zastave.

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Učestale provokacije

U proteklom periodu zabilježen je veći broj incidenata. Nedavno je zastava Republike Srpske skinuta sa jarbola i zapaljena, što je izazvalo reakciju nadležnih u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Savo Minić najavio je i zakonsko rješenje kojim će biti zabranjeno isticanje zastave tzv. Armije BiH, a predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Srpske.