Nagli pad temperature u Srpskoj, najavljeni pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas je svježije sa kišom, a temperatura će biti niža za 10 do 15 stepeni nego prethodnih dana.

Poslije podne padavine će postepeno slabiti i prestati u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, na jugu do 32, u višim predjelima od 18.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom i pljuskovima.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Mrakovica i Kneževo 15, Kalinovik 16, Sokolac i Čemerno 17, Mrkonjić Grad 17, Gacko, Ribnik, Drinić i Šipovo 18, Sarajevo, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka, Rudo, Srebrenica i Foča 19, Srbac, Višegrad i Doboj 20, Bijeljina i Zvornik 21, Trebinje 22, te Bileća 23 stepena Celzijusova.