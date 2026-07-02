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Autoputevi Srpske: Mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije od 3. do 7. jula

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 09:19

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Зграда Аутопутева Република Српска
Foto: ATV

Na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka, poddionici Glamočani–Mahovljanska petlja, od 3. do 7. jula biće mjeriće se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem.

Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanja terena.

Postupak ispitivanja odvijaće se u voznoj i zaustavnoj traci, u oba smjera na cijeloj predviđenoj dionici, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske"

Sve ove aktivnosti sprovode se radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza na dionici auto-puta Gradiška–Banjaluka.

Iz "Autoputeva" vozačima skreću pažnju na dodatni oprez prilikom vožnje ovom dionicom u toku pomenutih aktivnosti, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, poštujući promjenjivu saobraćajnu signalizaciju.

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Autoputevi Republike Srpske

saopštenje

Gradiška-Banjaluka

Glamočani–Mahovljanska petlja

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