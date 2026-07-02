Višegrađanka Divna Vasić pronašla i vratila novčanik sa 1.800 evra i dokumentima

Divna Vasić iz Višegrada pronašla je prije nekoliko dana, u blizini novog mosta, novčanik u kojem se nalazilo 1.800 evra, lična karta, vozačka dozvola, bankovne kartice i druga lična dokumenta, te odmah otišla u Policijsku stanicu i predala pronađeno.

Svojim postupkom pokazala je da su ljudskost, moral i poštenje vrijednosti koje nemaju cijenu.

"Kada sam vidjela da se u novčaniku nalazi veća suma novca i sva dokumenta otišla sam u Policijsku stanicu Višegrad i predala novčanik. Nijednog trenutka nisam razmišljala drugačije, jer smatram da je to jedino ispravno", ispričala je Vasićeva Srni.

Ona je navela da je dežurni policajac Dragoslav Matović odmah profesionalno reagovao, stupio u kontakt sa vlasnikom novčanika, koji je u tom trenutku sa porodicom iz Kragujevca već bio stigao do Foče, na putu ka ljetovanju, i obavijestio ga da su njegov novčanik i sva dokumenta pronađeni.

"Vlasnik mi se kasnije javio iz policije. Bio je veoma zahvalan, jer su se u novčaniku, osim 1.800 evra, nalazila sva dokumenta. Rekao mi je da će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima i to mi je bila najveća nagrada", rekla je Vasićeva.

Ona je posebno zahvalila dežurnom policajcu Dragoslavu Matoviću i pripadnicima Policijske stanice Višegrad na brzoj, profesionalnoj i ljudskoj reakciji.

"Zahvalna sam policiji što je odmah reagovala i pomogla da novčanik bude vraćen vlasniku. Nadam se da su nastavili svoj odmor bez brige i da će iz Višegrada ponijeti samo najljepše uspomene", poručila je Vasićeva.

Njen gest još jednom je pokazao da su poštenje, dobrota i odgovornost vrijednosti po kojima je Višegrad prepoznatljiv, zbog čega će jedna porodica iz Kragujevca ovaj grad pamtiti po dobrim ljudima i plemenitom djelu jedne Višegrađanke, prenosi Srna.