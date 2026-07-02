Regionalne zvijezde stižu u Prijedor: Sutra počinje šesti Jelen Garden Fest

Prijedor od sutra ponovo postaje nezaobilazna festivalska destinacija. Šesto izdanje Jelen Garden Festa otvara kapije Ljetne bašte u 19 časova, a publiku 3. i 5. jula očekuju vrhunski koncerti, odlična atmosfera i nastupi nekih od najvećih imena regionalne muzičke scene.

Festival, koji je tokom prethodnih godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih muzičkih događaja u regionu, i ove godine donosi spoj roka, hip-hopa, panka i alternativnog zvuka, uz produkciju i ambijent po kojem je postao prepoznatljiv.

Prvu festivalsku noć, 3. jula, obilježiće nastupi Ede Majke, Zostera, Vojka V i Rundeka Haustora & Ekipe.

Edo Majka, jedno od najznačajnijih imena regionalnog hip-hopa, poznat je po energičnim koncertima i hitovima koji već više od dvije decenije obilježavaju domaću scenu. Publiku očekuje nastup prepun snažnih ritmova i dobre atmosfere.

Mostarski Zoster, bend koji godinama ima posebnu vezu sa prijedorskom publikom, donosi prepoznatljivu kombinaciju roka, regeja, ska i bluza, ali i nove pjesme kojima najavljuje šesti studijski album.

Na festivalsku binu stiže i Vojko V, jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih repera. Njegovi koncerti poznati su po originalnosti, humoru i vrhunskoj energiji, zbog čega je jedan od najiščekivanijih izvođača ovogodišnjeg festivala.

Poseban trenutak prve večeri biće nastup Darka Rundeka i Haustor & Ekipe. Legendarni autor sa više od četiri decenije bogate karijere izvešće bezvremenske hitove poput "Apokalipso", "Šal od svile" i "Ena", koji i danas imaju posebno mjesto među publikom svih generacija.

Drugo festivalsko veče, koje će zbog Dana žalosti biti održano u nedjelju, 5. jula, nastupaju Bombaj Štampa, Brkovi, Mile Kekin i Banda i Peki.

Mile Kekin, nekadašnji frontmen kultnog Hladnog piva, vraća se u Prijedor nakon dvije godine, a publika može očekivati spoj njegovih solo pjesama i najvećih hitova legendarnog zagrebačkog benda.

Pravu koncertnu eksploziju obećavaju Brkovi, jedan od najpopularnijih regionalnih bendova, koji već više od dvije decenije uspješno spajaju pank, rok i folk zvuk.

Na festival stiže i legendarna Bombaj Štampa, bend koji je obilježio domaću rok scenu i publici donosi veče ispunjeno bezvremenskim hitovima i prepoznatljivom energijom.

Umjesto ranije najavljenog Hiljsona Mandele, drugog festivalskog dana nastupiće Peki, izvođač koji posljednjih godina bilježi milionske preglede i slušanja na digitalnim platformama.

Organizatori ističu da je upravo jedinstveni ambijent prijedorske Ljetne bašte jedan od razloga zbog kojih je Jelen Garden Fest postao nezaobilazan događaj ljeta, okupljajući iz godine u godinu sve veći broj posjetilaca iz cijelog regiona.

Ulaznice su u prodaji na www.gigstix.ba i prodajnim mjestima Gigstiksa, a od sutra i na ulazu u Ljetnu baštu. Sve ulaznice kupljene za prvobitno planirani termin drugog festivalskog dana važiće i za novi datum održavanja – 5. jul. Posjetioci kojima novi termin ne odgovara moći će, nakon završetka festivala, ostvariti povrat novca za neiskorištene ulaznice.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre muzike da okupe društvo i budu dio još jednog festivalskog spektakla u Prijedoru.

Vidimo se 3. i 5. jula u Ljetnoj bašti – na još jednom izdanju Jelen Garden Festa.