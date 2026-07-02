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Nagla promjena vremena donijela prve probleme: Protivgradna zaštita na ispitu

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:30

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Лед у Братунцу
Foto: BH Meteo

Nagla promjena vremena već je donijela prve probleme i ponovo stavila na ispit protivgradnu zaštitu. Tokom prethodnih dana samo na području Hercegovine i južnog Podrinja ispaljeno je 157 protivgradnih raketa zbog razvoja gradonosnih oblaka.

Sistem odbrane od grada funkcioniše, a ekipe su spremne.

Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske, Tihomir Dejanović, kaže da je protekla noć bila mirna a ukupno je ispaljeno preko 600 raketa u proteklom periodu.

- Zadovoljni smo, štete su svedene na minimum. Danas je nestabilno ali znatno bolje, ali treba ispratiti situaciju. Dosta je vlage u atmosferi. Sutra očekujemo stabilizaciju i ljetne temperature - rekao je Dejanović za RTRS.

Za proces razbijanja oblaka potrebno je dobiti dozvole.

- Uprkos našem djelovanju grad nekada napravi štetu jer mi ne možemo 100 odsto spriječiti posljedice. A ne smijemo ni da pucamo u prekograničnom pojasu. Ovih dana su bile visoke temperature i nestabilnosti u atmosferi pa je bilo grada - kaže Dejanović.

Ako postoji odobrenje momentalno se djeluje.

- Mi dežuramo 24 časa, najmanje šest ljudi je u smjeni. Nismo svemogući ali naša efikasnost je 70 do 80 procenata smanjenja šteta. Grad bude mekaniji i manji kinetički udari o tlo što utiče na manju štetu - objasnio je Dejanović.

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Tagovi :

led i grad

padavine

protivgradna preventiva

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