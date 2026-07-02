Kraj za BiH: Amerikanci ih izbacili sa Svjetskog prvenstva!

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri BiH završili su nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što su poraženi od selekcije SAD-a u šesnaestini finala rezultatom 2:0.
Mreže su mirovale skoro cijelo prvo poluvrijeme, a onda u 45. minuti uslijedio je hladan tuš.
Nakon nespretne reakcije i niza grešaka u odbrani BiH, lopta se odbila do Baloguna koji je pogodio za 1:0.
Drugo poluvrijeme donijelo je ogromne tenzije s obje strane. Već u 50. minuti kapiten BiH Edin Džeko požalio se na povredu i morao je napustiti teren, predavši traku Seadu Kolašincu.
Ipak, u 64. minuti utakmica je dobila potpuno novu dimenziju. Strijelac jedinog gola Balogun grubo je startovao nad Tarikom Muharemovićem. Nakon intervencije iz VAR sobe, sudija mu je pokazao direktan crveni karton.
Do kraja susreta, Amerikanci su preko Pulišića postigli još jedan pogodak koji je opravdano poništen zbog ofsajda, ali u 81. minuti nije bilo spasa kada je Tilman pogodio iz slobodnjaka za 2:0, uz ne baš najbolju intervenciju Vasilja.
SAD će u narednom kolu igrati protiv Belgije koja je izbacila Senegal.
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