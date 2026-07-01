Gradski stadion: Istočna tribina dobila krov

"Istok" je tako dobio svoje nove ruho, a Borčeve pristalice koje utakmice prate sa ovog dijela stadiona i bolje uslove za sve naredne duele "crveno plavih".

Fudbalere Borca prva takmičarska utakmica očekuje 7. jula kada na Gradski stadion, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dolazi Levski iz Sofije.

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Karte za ovu utakmicu su uveliko u prodaji, a iz FK Borac danas su saopštili da je više od polovine kapaciteta već prodato.